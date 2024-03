623 euros d'aide au mois d'avril : des millions de salariés, indépendants et étudiants sont concernés par cette nouveauté

Dans quelques jours 5 millions de Français vont avoir une bonne surprise en voyant cette aide sociale arriver sur leur compte.

Dans quelques jours, de nombreux Français vont profiter de l'augmentation d'une aide sociale versée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Ils devraient la percevoir le 5 avril. Cette aide instaurée en 2016 vise à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs à faibles ressources. Parmi les bénéficiaires, on compte des salariés, des indépendants, des alternants et des étudiants. Au total, près de 4,6 millions de personnes perçoivent cette prestation en France.

Son montant est revu chaque année au 1er avril. En 2024, il passera à 622,63 euros au lieu de 595,25 euros, soit une augmentation de 27,38 euros pour les bénéficiaires vivant seuls, sans personne à charge. Pour un couple sans enfant, l'aide pourra atteindre 933,93 euros mensuels. Pour une personne seule avec un enfant à charge, le plafond sera également de 933,93 euros et de 1 120,72 euros pour deux enfants. Au-delà, chaque enfant supplémentaire permettra de bénéficier de 249,05 euros de plus par mois.

Cette aide, c'est la prime d'activité. Pour y prétendre, plusieurs critères sont à remplir. Il faut être âgé de plus de 18 ans, exercer une activité professionnelle, résider en France de manière stable et effective, et avoir la nationalité française, être citoyen de l'Espace économique européen ou Suisse, ou encore citoyen d'un autre pays séjournant en situation régulière en France depuis au moins cinq ans avec un titre de séjour autorisant à travailler.

Le montant de la prime d'activité est calculé en fonction de la situation personnelle et professionnelle de chacun. Pour les travailleurs indépendants, les ressources prises en compte sont les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC) déclarés aux services fiscaux pour la dernière année fiscale connue. En l'absence de déclaration de BIC/BNC, c'est le chiffre d'affaires du trimestre qui est retenu.

Pour rappel l'augmentation de la prime d'activité avait été annoncée dès la fin d'année 2023 par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Elle sera accompagnée d'autres revalorisations importantes comme celles du RSA, des allocations familiales ou encore de l'allocation aux adultes handicapés le 1er avril 2024.

La revalorisation de la prime d'activité est une bonne nouvelle pour les millions de travailleurs modestes qui en bénéficient. Elle leur permettra de gagner en pouvoir d'achat dans un contexte économique difficile marqué par l'inflation. Les personnes éligibles n'auront aucune démarche à faire, la revalorisation s'appliquera automatiquement. Pour être certain de pouvoir prétendre à cette aide et estimer son montant, rendez-vous sur le site dédié du gouvernement.