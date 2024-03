Qui sont les retraités qui vont gagner 10% de plus sur la retraite au 1er avril ?

La réforme des retraites a causé la fin d'un dispositif qui pénalisait certains retraités. Ceux-ci vont donc voir leur retraite augmenter au 1er avril...

Alors que la réforme des retraites vient d'être adoptée, entraînant un report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, les partenaires sociaux gestionnaires de l'Agirc-Arrco ont pris une décision importante pour les retraités du secteur privé. En effet, le système de bonus-malus mis en place en 2019 par le régime de retraite complémentaire va être définitivement supprimé. Une nouvelle qui va permettre à de nombreux retraités de voir leur pension complémentaire augmenter dès le mois d'avril.

Mais en quoi consistait exactement ce dispositif de bonus-malus ? Son objectif initial était d'encourager les salariés à prolonger leur activité professionnelle au-delà de l'âge d'ouverture des droits à une retraite à taux plein. Concrètement, les assurés nés à partir de 1957 se voyaient appliquer une minoration de 10% sur leur pension complémentaire pendant 3 ans, et au plus tard jusqu'à 67 ans, s'ils faisaient valoir leurs droits à la retraite dès l'obtention du taux plein.

Pour échapper à cette décote, appelée aussi "coefficient de solidarité", il fallait reporter son départ d'au moins un an. Un report encore plus long était même récompensé par un bonus, allant de +10% pour 2 années supplémentaires et jusqu'à +30% pour 4 années de travail en plus. La retraite complémentaire était alors majorée pendant un an.

Avec le décalage de l'âge légal acté par la réforme des retraites, ce mécanisme incitatif était dépassé. Les organisations syndicales et patronales ont donc décidé d'y mettre fin de manière échelonnée :

Dès le 1er décembre 2023 pour les futurs retraités

A compter du 1er avril 2024 pour ceux ayant déjà liquidé leurs droits avant cette date

Que vont gagner les retraités concernés par la suppression de cette minoration ? Tout dépend du nombre de points qu'ils ont acquis durant leur carrière auprès de l'Agirc-Arrco. Plus la pension complémentaire est élevée, plus le gain sera important. Ainsi, un retraité percevant une retraite complémentaire de 600€ par mois verra celle-ci augmenter de 60€ mensuels. Sur les 3 ans pendant lesquels le malus devait s'appliquer, cela représente tout de même 2160€. Pour une pension de 900€, l'avantage grimpe à 90€ par mois soit un gain total de 3240€ sur 3 ans.

Les cadres, qui cotisent davantage à l'Agirc-Arrco que les employés, seront les grands gagnants de la disparition de cette décote, selon les experts. Malheureusement, les sommes déjà prélevées jusqu'au 1er avril 2024 ne seront pas restituées.

La fin du malus n'est pas la seule bonne nouvelle concernant les retraités du privé ces derniers mois. En novembre, les pensions complémentaires avaient déjà été revalorisées de 4,9% afin de prendre en compte l'inflation. Cette revalorisation reste cependant inférieure à celle du régime général qui était de 5,2% au 1er janvier 2024.