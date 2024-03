6 millions de Français vont recevoir jusqu'à 277 euros d'ici quelques jours

Une surprise à plusieurs centaines d'euros arrive dans les boites aux lettres de millions de Français.

Une bonne surprise va bientôt se glisser dans la boite aux lettres de 6 millions de Français. En effet, l'Etat va procéder au versement du chèque énergie à partir du 2 avril prochain. Cette aide financière vise à soutenir les ménages modestes dans le paiement de leurs factures d'énergie. Il peut être utilisé pour s'acquitter d'une facture d'électricité, de gaz, de bois ou même de fioul.

Le montant du chèque énergie varie entre 48 et 277 euros, selon les revenus et la composition du foyer qui en bénéficie. Le chèque énergie est envoyé automatiquement aux ménages éligibles, soit par voie postale sous forme de chèque papier, soit de façon dématérialisée via le site internet officiel chequeenergie.gouv.fr. Cette aide est valable jusqu'au 31 mars 2025.

La campagne d'envoi du chèque énergie 2024 débutera le mardi 2 avril. Les dates de réception varient selon le département de résidence. Les habitants des départements d'Outre-mer, d'une partie des départements des Hauts-de-France ou du sud-ouest du pays seront les premiers servis dès la semaine du 2 au 5 avril.

Ensuite, entre le 8 et le 12 avril se sont les résidents d'une quarantaine de départements qui recevront le chèque énergie. Parmi eux on compte notamment les habitants des régions Centre Val de Loire, Auvergne, Corse ou de certains départements de l'est et du sud de la France.

Lors de la semaine du 16 au 19 avril, ce sont les personnes qui vivent dans certains départements d'Ile-de-France, de Bretagne ou de la côte d'Azur, qui profiteront du chèque énergie. Enfin, les Parisiens et les habitants de Haute-Garonne recevront leur chèque en dernier, au cours de la semaine du 22 au 25 avril.

Une fois reçu, le chèque énergie offre de multiples possibilités d'utilisation. Il peut être employé pour régler directement les factures auprès des fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, de bois, de fioul ou d'autres combustibles de chauffage. Il est aussi possible de l'affecter au paiement de certaines charges (chauffage, eau chaude) incluses dans la redevance de logements spécifiques comme les foyers de jeunes travailleurs ou les Ehpad. Le chèque énergie peut également servir à financer des travaux de rénovation énergétique du logement, à condition de faire appel à un professionnel agréé RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Pour profiter du chèque énergie, il faut néanmoins répondre à plusieurs critères d'éligibilité. L'obtention de cette aide est conditionnée par un plafond de ressources, correspondant au revenu fiscal de référence par unité de consommation. Concrètement, en 2024, ce plafond s'élève à 11 000 euros pour une personne seule et à 16 500 euros pour un couple. Il faut ajouter 3 300 euros supplémentaires au plafond pour chaque enfant à charge au sein du foyer. Afin de vérifier son éligibilité au chèque énergie, un simulateur est disponible sur le site chequeenergie.gouv.fr. Il suffit d'y renseigner son numéro fiscal.