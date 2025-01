Retraite : ne tardez pas à racheter vos années d'études ou ça vous coûtera cher

Pour partir plus tôt en retraite, il est possible de racheter plusieurs trimestres d'études. Mais si vous attendez trop, vous perdrez de l'argent.

Conséquence de la dernière réforme des retraites, et si rien ne change, l'âge légal de départ a été progressivement relevé pour atteindre 64 ans en 2030. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faudra avoir cotisé entre 167 et 172 trimestres, selon votre année de naissance. Un chiffre qui peut donner le vertige, en particulier aux personnes arrivées tard sur le marché du travail. Heureusement, il existe des moyens d'engranger quelques trimestres supplémentaires à son actif. Mais pour cela, mieux vaut s'y prendre à l'avance.

Parmi les solutions existantes, le rachat de trimestres d'études supérieures représente une option intéressante. Elle permet en effet de récupérer jusqu'à 12 trimestres, correspondant à des périodes effectuées dans un établissement d'enseignement supérieur, une grande école ou encore une classe préparatoire.

Le dispositif prévoit deux options de rachat : soit pour améliorer uniquement le calcul de votre taux, soit pour augmenter également votre nombre de trimestres d'assurance retraite. Le coût varie donc selon l'option choisie, ainsi que selon les revenus de l'assuré. Pour faciliter cette démarche, l'Assurance Retraite met à disposition un simulateur en ligne permettant d'évaluer précisément le montant du rachat envisagé. Mais ce montant varie surtout en fonction du moment où est effectuée la demande : c'est pourquoi il vaut mieux anticiper.

Il est en effet possible de racheter jusqu'à quatre trimestres d'études à un tarif préférentiel. Mais à une condition : que la demande soit faite avant le 31 décembre de l'année de votre 40e anniversaire. Autrement dit : mieux vaut s'y prendre suffisamment tôt, car la démarche peut ensuite devenir onéreuse. Cette subtilité a été redéfinie par la réforme des retraites de 2023 : auparavant, on ne pouvait bénéficier du tarif réduit que jusqu'à dix ans après la fin de ses études. Or ce tarif spécial, désormais proposé jusqu'au 40e anniversaire, fait une différence réelle.

Prenons l'exemple d'un salarié du privé payé 33 000 euros brut par an, c'est-à-dire aux alentours du salaire médian français, et qui souhaite racheter quatre trimestres d'études, afin d'améliorer le calcul de sa future pension et de partir un an plus tôt en retraite : il devra payer 5970 euros s'il effectue sa démarche avant ses 40 ans, d'après le simulateur. Au-delà, le coût s'élèvera à 9970 euros.

Pour les actifs approchant de leurs 40 ans, il devient donc urgent d'étudier cette option et de faire leurs calculs. Le rachat peut être payé en une seule fois ou de manière échelonnée et son montant est déductible des revenus imposables.

A noter que les stages en entreprise peuvent également être rachetés, dans la limite de deux trimestres, à condition d'avoir été rémunérés et effectués dans le cadre d'un cursus universitaire. Mais attention : dans ce cas précis, le tarif préférentiel n'est appliqué que jusqu'à l'année des 30 ans.