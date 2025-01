La facture d'électricité d'un Français sur trois va augmenter s'ils ne changent pas de comportement

Des millions de foyers vont devoir changer leurs habitudes. Sinon ils vont payer plus cher.

Discrètement, une réforme se met en place sur le marché de l'électricité. Si la nouvelle est passée relativement inaperçue jusque-là, son impact va pourtant secouer beaucoup de foyers en France. Au total, près de 15 millions de personnes sont concernées, soit environ un consommateur d'électricité sur trois. Pour cause, ce changement est à l'initiative d'Enedis, le principal gestionnaire du réseau électrique national.

En effet, Enedis et la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'apprêtent à modifier le système des heures creuses et heures pleines. Ainsi, les foyers ayant souscrit des contrats de ce type devront changer leurs habitudes de consommation, s'ils ne veulent pas voir leur facture exploser. D'ici quelques semaines, leur fournisseur d'énergie (EDF, Engie, Total Energies etc...) leur enverra un mail ou un courrier pour les tenir au courant des changements à venir.

Le système actuel des heures creuses et heures pleines permet aux consommateurs de bénéficier de tarifs réduits pendant certaines plages horaires. Ces périodes plus avantageuses correspondent au moment de la journée où la demande en électricité est la moins élevée. Ce dispositif incite les ménages à programmer leurs appareils énergivores, comme les lave-linge, les lave-vaisselle ou les chauffe-eau, pendant ces périodes pour réaliser des économies. Les horaires des heures creuses sont définis indépendamment par chaque fournisseur d'énergie. C'est justement cela que la CRE souhaite changer.

Pour 60% des clients détenant de tels contrats, les heures creuses s'étendent sur huit heures d'affiliées. Cela peut être de 23h à 7h du matin, de 19h à 3h du matin ou de minuit à 8h du matin. Les 40% restants profitent d'heures creuses réparties sur deux créneaux. Par exemple : de 12h à 14h puis de minuit à 6h du matin. Durant les heures creuses le prix de l'électricité est 30% moins cher. A l'inverse, pendant les heures pleines, les clients ayant souscrit ce type de contrat vont payer presque 10% de plus que les autres.

Cependant, la CRE envisage une refonte complète de ce système. La réforme prévoit une modulation saisonnière des heures creuses. Entre novembre et mars, les plages horaires des heures creuses seront différentes de celles fixées entre avril et octobre. Ainsi, en hiver et en automne, les heures creuses devraient demeurer nocturnes. Elles s'étaleront pendant huit ou dix heures, entre 20h et 6h du matin. Toutefois, en été, elles seront décalées de 11h à 17h en journée et de 2h à 6h la nuit.

Cette réorganisation répond à l'essor de l'énergie photovoltaïque en France. La production solaire atteint son maximum pendant les journées printanières et estivales. Plutôt que de stocker ce surplus dans des batteries onéreuses, l'État souhaite en faire bénéficier directement les consommateurs via des tarifs avantageux aux heures de forte production. La mise en œuvre de cette réforme est prévue pour mi-2025.