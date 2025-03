Les retraites des fonctionnaires seront versées plus tard au mois de mars - retenez cette date

On connait la date à laquelle les pensions de retraites de l'Etat et des collectivités territoriales seront versées en mars : les virements arriveront tardivement.

Les retraités des trois branches de la fonction publique vont devoir faire preuve d'un peu de patience ce mois-ci. Les différentes caisses de retraite des fonctionnaires ont communiqué leurs calendriers de versement pour l'année 2025, et la date annoncée pour mars est légèrement décalée par rapport au mois précédent.

Pour rappel, les pensions des fonctionnaires sont versées mensuellement et correspondent toujours au mois en cours. Les anciens fonctionnaires d'Etat ont touché leur dernière pension le 27 février 2025. Or pour le mois de mars, le Service des retraites de l'Etat (SRE) annonce que les versements attendront le vendredi 28. Enseignants du public, magistrats, militaires, policiers ou encore hauts fonctionnaires pourront donc espérer trouver leur argent sur leur compte à partir de cette échéance.

Du côté de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui gère les pensions des anciens agents territoriaux et hospitaliers, le versement interviendra le jeudi 27 mars 2025. Là aussi, on observe un décalage d'une journée par rapport au mois de février, où les virements avaient été programmés le 26. Mais certains retraités pourraient ne toucher leur argent qu'encore plus tard.

Ces dates correspondent en effet au jour où les caisses de retraite effectuent les paiements. Le délai de crédit effectif sur les comptes bancaires des retraités peut ensuite varier selon les établissements financiers, d'autant plus pour celle et ceux dont les pensions seront envoyés à la veille du week-end. Les retraités résidant à l'étranger doivent également prendre en compte des délais supplémentaires, variables selon leur pays de résidence et les modalités de virement international.

Pour ce qui est de la retraite complémentaire de la fonction publique (RAFP), les pensions sont crédités aux retraités aux mêmes dates que celles de la caisse principale : dans le cas des anciens fonctionnaires de l'Etat, un seul virement sera effectué le 28 mars. Les anciens des fonctions territoriale et hospitalière recevront quant à eux deux versements distincts le 27.

Le versement suivant, celui d'avril 2025, arrivera encore un jour plus tard : il est prévu le 29 pour les fonctionnaires d'Etat et le 28 pour les affiliés de la CNRACL. Pour les mois à venir, les calendriers prévisionnels indiquent des dates généralement comprises entre le 26 et le 29 de chaque mois.

Les retraités qui souhaiteraient suivre leurs paiements de plus près peuvent se connecter à leur espace personnel en ligne. Les anciens fonctionnaires d'État ont accès à l'ENSAP (Espace Numérique Sécurisé de l'Agent Public), tandis que ceux de la fonction publique territoriale et hospitalière peuvent consulter leur espace retraité sur le site de la CNRACL.