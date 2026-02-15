C'est le métier le moins bien payé de France : beaucoup d'hommes y font carrière pour 1300 euros net

Pour réussir sa planification de carrière, il est crucial d'identifier les secteurs d'activité affichant les rémunérations les plus faibles. Selon les données d'analyse de l'Insee, un métier occupe la dernière place de l'échelle des salaires dans le secteur privé.

1 300 euros nets par mois : c'était le salaire moyen français en 1963. C'est surtout aujourd'hui le salaire moyen de la profession la moins bien payée du pays. Publiées par l'Institut national de statistiques (Insee), les chiffres sont frappants : au sein de cette profession, les salariés les mieux payés touchent 2 100 euros par mois, soit moins que le salaire médian.

C'est simple. 1 300 euros par mois en moyenne, c'est treize fois moins que les meilleurs salaires français : 16 900 euros que perçoivent les chefs de grandes entreprises de 500 salariés et plus.

La profession la moins bien rémunérée de France a deux grandes particularités : elle est composée à 95% d'hommes, un chiffre rare parmi les métiers les moins bien payés ; cette profession est aussi majoritairement composée de salariés non qualifiés, qui n'ont pas ou peu de diplômes.

La profession en question ? Les métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés, détaille l'Insee. Plus précisément, il s'agit des "ouvriers non qualifiés (ou apprentis) participant au travail des pièces métalliques ou à leur montage en dehors de la production industrielle, le plus souvent dans le cadre d'activités d'entretien ou de réparation (réparation automobile, en particulier)."

On compte dans cette profession les mécaniciens automobiles non qualifiés, les mécaniciens agricoles ou encore les tôliers automobiles. Ce qui peut tirer les salaires de la profession vers le bas, c'est la présence d'apprentis au sein des équipes : apprenti carrossier, apprenti mécanicien automobile ou apprenti tôlier. C'est que les moins de 30 ans représentent près de trois quarts des salariés de la profession.

Parmi les professions les moins bien rémunérées, on compte de nombreux métiers essentiellement occupés par des femmes, selon les chiffres de l'Insee : esthéticiennes, coiffeurs salariés, employées de maison ou encore fleuristes.

Comme le Journal du Net l'expliquait dans un précédent article, pour faire partie des 10% des salariés les plus pauvres de France, il faut toucher un salaire mensuel net inférieur à 1 490 euros.

Etre payé moins de 1 820 euros, c'est faire partie des 30% des salariés du privé les moins bien payés. Pour tous ces chiffres, le seuil diffère d'un travailleur à l'autre. Pour un homme, il passe à 1 880 euros par mois et pour une femme, il tombe à 1 760 euros. L'Insee met d'ailleurs à disposition du public un simulateur pour connaître sa place dans l'échelle des salaires du privé.

Pour analyser les métiers du privé les moins bien payés de France, le Journal du Net n'a pas pris en compte les métiers exclusivement composés d'apprentis, notamment la catégorie 683a, qui comprend les apprentis boulangers, bouchers, charcutiers.