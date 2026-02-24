Pas de diplôme mais un bon salaire : voici le travail de vendeur à choisir pour faire carrière aujourd'hui

Accessible sans formation, un métier de la vente en magasin offre une rémunération de 2 100 euros nets par mois à ceux qui y font carrière.

Ils sont 117, classés et analysés par l'Institut national de la statistique (Insee). 117 métiers qui ont tous un point commun : ils appartiennent au secteur de la vente, selon l'Insee, qui adopte pour l'occasion une définition large du secteur.

Parmi ces 117 métiers, l'on compte naturellement les vendeurs de meubles et de vêtements, mais aussi les commerciaux, les télévendeurs, les agents immobiliers ou encore les vendeurs en Bourse. Bref, une longue liste à analyser et qui cache de fortes disparités entre ces professions.

Pour cet article, le JDN a analysé seulement la rémunération des vendeurs en magasin. Des métiers généralement accessibles sans diplôme pour les jeunes, même si pour y faire carrière une formation est recommandée. Reste une question : quel est le métier de vendeur le mieux payé de France ?

Parmi les près de 90 professions restantes, une ressort en particulier. Dans cette profession, le salaire médian, entre les plus hauts et les plus bas salaires, est de 1 913 euros, le plus haut du secteur. Payés en moyenne 2 100 euros nets par mois en équivalent temps plein : les vendeurs en ameublement, décor et équipement du foyer sont donc les vendeurs les mieux payés de France.

L'Insee précise : ce sont des "employés vendant, le plus souvent au détail, en magasin traditionnel, ou dans un rayon spécialisé de grande surface, des biens d'équipement ménager, utiles à la vie courante ou à la pratique de certaines activités". Ces vendeurs sont notamment chargés de mettre en valeur l'esthétique des produits, et exposent leurs caractéristiques techniques à la clientèle pour guider son choix, ajoute l'Insee.

L'Institut de statistiques donne également une liste précise des différents corps de métiers de la profession. On compte ainsi les vendeurs de meubles, d'électroménager, ou encore de luminaires. Pourquoi ces vendeurs sont-ils les mieux rémunérés ? Peut-être parce que l'on retrouve aussi dans cette profession les vendeurs de bateaux de plaisance, dont l'expertise peut être mieux payée que pour un vendeur de literie.

Parmi les autres professions les plus rémunératrices, l'on trouve les vendeurs de produits de beauté et de luxe et les vendeurs de biens culturels (livres, multimédia et objets d'art), avec un salaire médian de 1 888 euros et de 1 812 euros, respectivement.

De l'autre côté de l'échelle salariale, les fleuristes salariés sont les vendeurs les moins bien payés de France, avec un salaire médian de 1 639 euros et un salaire moyen de 1 600 euros.

Précisons également que tous ces salaires sont exprimés en net fiscal. Depuis 2013, ce chiffre prend en compte les cotisations pour la complémentaire santé obligatoire payées par l'employeur.