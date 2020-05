Salariés, comment bien vous protéger pour retourner au travail ?

A compter du 11 mai, une partie des salariés retournera en entreprise. L'employeur a l'obligation d'assurer la santé de ses collaborateurs, mais ces derniers peuvent agir eux-même de sorte à limiter les risques de contamination avec des gestes simples et des produits courants.

On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Le Code du travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires "pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs", mais il indique aussi que "conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail." Dans la pratique, Eric Vialle, membre du comité social et économique de Cornerstone OnDemand, éditeur de référence de logiciels cloud de gestion des talents, recommande "du bon sens" : "Il y a du danger, mais si on fait les bons gestes, la situation reste tout à fait gérable". Justement, quels gestes adopter ?

Faire attention dans les transports en commun

Quand la situation le permet, c'est le moment de privilégier les déplacements à pieds ou à vélo, ou bien de reprendre temporairement la voiture. Et pourquoi pas, de demander à son employeur d'inclure un vélo de fonction dans son "kit covid-19 ", comme l'ont fait par exemple Havas ou Veolia.

Se laver les mains dès son arrivée dans l'entreprise

Dans les transports en commun, il est recommandé de bien respecter les gestes barrières, de toucher le moins de choses possibles et, surtout, d'éviter de porter les mains à son visage. Côté équipements, les masques sont obligatoires à partir du 11 mai. Les gants peuvent être une option, même si le ministère du Travail, dans son protocole de déconfinement, les décrit comme "eux-mêmes vecteurs de transmission". Il faut surtout aller se laver les mains dès son arrivée dans l'entreprise.

Demander des horaires décalés

Si cela n'a pas été fait par l'employeur, vous pouvez lui demander des horaires décalés ou des équipes tournantes. C'est d'ailleurs recommandé par le gouvernement. Si vous bénéficiez d'une certaine autonomie sur vos horaires de travail, privilégiez plus que jamais des arrivées et départs en dehors des heures de pointe, afin de croiser moins de monde aussi bien dans les transports qu'en entreprise.

Respecter les gestes barrières

Avoir toujours un flacon de gel hydro alcoolique sur soi permet de se désinfecter les mains à tout moment

Les gestes barrières contre le covid-19 ont été largement répétés et restent valables même – et surtout – une fois de retour en entreprise : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement après, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ou encore respecter une distance d'au moins un mètre entre chaque personne.

Investir dans certains équipements

Si l'entreprise fournira probablement au moins une partie de ces équipements, les salariés peuvent apporter leur propre matériel : avoir toujours un flacon de gel hydro alcoolique sur soi assure la possibilité de se désinfecter les mains à tout moment.

Lorsqu'il n'est pas obligatoire, le port du masque en entreprise est vivement recommandé

Porter un masque n'est pas obligatoire en entreprise si les mesures permettant la sécurité des salariés ont pu être prises mais cela reste vivement recommandé. Il est alors possible d'opter pour des masques jetables, des masques réutilisables faits maison – un grand nombre de tutoriels aident à la fabrication – ou des masques achetés dans le commerce. Les pharmacies, les bureaux de tabac et les supermarchés peuvent désormais en proposer. "Deux masques par jour seront nécessaires – on changera son masque au moment du repas, très certainement", indique Eric Vialle, de Cornerstone OnDemand.

Quant aux gants, "cela soulève plus de contraintes d'utilisation que de réel avantage, dans la vie quotidienne d'un bureau", selon Eric Vialle, même si cela peut s'avérer utiles pour certaines professions.

Adapter le bon comportement sur place

Dans la mesure du possible, Eric Vialle recommande "d'oublier l'ascenseur, et de privilégier les escaliers, sans toucher la rampe". Un conseil contredit par le ministère du Travail, qui, dans ce document, enjoint au contraire à "continuer de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10% des accidents du travail proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences très graves…)".

Alerter sa hiérarchie dès que l'on présente des symptômes évoquant le nouveau coronavirus

En plus des gestes barrières rappelés plus haut, il faut prendre d'autres habitudes, que ce soit en bureau ou en usine, comme alerter sa hiérarchie dès que l'on présente des symptômes évoquant le nouveau coronavirus. Il est déconseillé de demander une réunion physique si elle n'est pas indispensable et de privilégier les visioconférences, ou éventuellement "une grande salle, voire un milieu plus ouvert comme une salle commune, si cela ne dérange personne", complète Eric Vialle.

Il est possible de désinfecter son poste de travail en arrivant, même si c'est moins utile si on est le seul à l'utiliser. Dans son protocole de déconfinement, le ministère du Travail préconise le "nettoyasge-désinfection plusieurs fois par jour des surfaces et objets régulièrement touchés (boutons d'ascenseur) à l'aide de lingettes ou bandeaux nettoyant contenant un tensioactif". On peut aussi prendre l'habitude de désinfecter soi-même tous les objets utilisés par plusieurs personnes à la suite, que ce soit des marqueurs en réunion, des tablettes de démonstration, des écrans…

Désinfecter les objets utilisés par plusieurs personnes à la suite et se laver les mains ensuite

C'est encore plus vrai dans les lieux de vie commune : si c'est possible, on peut désinfecter ustensiles et mobiliers dans les cantines, cafétérias, salles de repos et salles de jeux (micro-ondes, distributeur, babyfoot…). "Idéalement, des lingettes désinfectantes seront à disposition", note Eric Vialle. Ce qui n'empêche pas de bien se laver les mains avant et après usage – en évitant de se toucher le visage tant que l'on utilise ces objets. Notre interlocuteur recommande également "d'essayer d'avoir les horaires les plus diversifiés pour les pauses. Pour manger, pas possible de porter un masque, donc il faudra veiller tout particulièrement aux distances".

Ce qui ne doit pas entraîner la disparition de moments de convivialité, comme le rappelle Eric Vialle : "plaisanter, demander des nouvelles, s'intéresser à ses collègues, tout cela est simple. Partager un café, en un grand cercle où tout le monde est espacé, ça marche aussi. C'est peut-être le moment de se rendre compte qu'un serrage de main distrait, une bise désinvolte, ce n'est pas créer du lien. Sourire, même derrière un masque, et regarder réellement la personne qu'on salue, c'est dix fois plus efficace ! Enfin, dans ces moments un peu stressants, un pot en fin de journée, de temps en temps, pourquoi pas. Mais mieux vaut continuer de le faire via Zoom, c'est plus sûr !"