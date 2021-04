Déconfinement : vers la levée des 10 kilomètres au 3 mai ?

[DECONFINEMENT] Un conseil de défense se réunit ce mercredi 21 avril pour évoquer notamment les conditions de réouverture progressive du pays. Des conseillers de l'exécutif assurent dans les médias que le calendrier sera tenu.

Un conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi 21 avril pour suivre l'évolution de la situation sanitaire et évoquer le calendrier du déconfinement progressif. Des conseillers de l'exécutif assurent dans les médias que le calendrier évoqué par Emmanuel Macron lors de son dernier discours télévisé sera tenu, et selon des informations du Monde, de France Info et de l'AFP, l'interdiction de s'éloigner de plus de dix kilomètres de son domicile devrait bien être levée au 3 mai, et le couvre-feu allégé à cette même date. Reste à savoir si les déplacements entre régions seront de nouveau autorisés, mais l'exécutif parlant de plus en plus de déconfinement différencié selon les régions, il est possible qu'il faille encore attendre pour la levée de cette restriction.

Les déplacements entre régions, de nouveau autorisés à compter du 3 mai ?

Selon le calendrier de l'exécutif, une levée très progressive de certaines restrictions doit avoir lieu à partir de la mi-mai (certains médias, comme FranceInfo, parlent d'une date entre le 10 et le 20 mai, Le Point avance le 17 mai), avec notamment l'ouverture des terrasses de bars et restaurants (uniquement le midi dans un premier temps, croit savoir BFMTV), des musées et des commerces non essentiels. Des discussions sont actuellement en cours sur les mesures sanitaires qui doivent accompagner cette réouverture (QR code ou prise des coordonnées, jauge...). Selon ces mêmes sources, le chef de l'Etat pourrait prendre la parole lors d'une allocution pour préciser les modalités de déconfinement, peut-être la première semaine de mai.

Les salles intérieures des débits de boissons et lieux de restauration devraient encore attendre plusieurs semaines, ainsi que les cinémas, salles de concert et de théâtre et salles de sport. Pour les salles de concert, un concert test devrait se tenir à Bercy courant mai, selon le président du Prodiss, syndicat national du spectacle musical et de variétés, Olivier Darbois.

Les organisations professionnelles de l'hôtellerie-restauration ont proposé au gouvernement un calendrier avec :

L'ouverture des terrasses et celle des salles de petit-déjeuner des hôtels mi-mai

L'ouverture des salles de restaurant, des bars et cafés et des espaces extérieurs des discothèques fin mai,

Une troisième phase de retour à la normale mi-juin, avec une capacité d'accueil limitée pour les discothèques.

Les salles intérieures des débits de boissons et lieux de restauration devraient encore attendre plusieurs semaines

Mais ces ouvertures pourraient se faire à un rythme différent selon les régions, l'option d'un déconfinement territorialisé avoir la préférence du gouvernement. "Lorsqu'on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'un entretien au Télégramme ce lundi. Le ministre de la Santé a évoqué une baisse du nombre de cas, mais qu'il estime pour l'instant insuffisamment rapide et tranchée pour envisager des levées de restrictions à grande échelle. Il a appelé à "continuer nos efforts" et botté en touche quant à une éventuelle levée rapide du couvre-feu.

"Nous lèverons progressivement les restrictions début mai", a de son côté indiqué Emmanuel Macron lors d'une interview accordée à la chaîne américaine CBS ce dimanche 18 avril. Lors de cet entretien, le président de la République a fait savoir que les membres de l'Union européenne planchaient "activement" à la conception d'un certificat sanitaire européen afin de "faciliter les voyages après la levée des restrictions entre les différents pays européens avec les tests et la vaccination". Le chef de l'Etat a précisé que ce document aurait pour objectif d'attester que les voyageurs ont été vaccinés, qu'ils ont été immunisés après avoir été contaminés par le Covid-19, ou qu'ils ont passé un test PCR négatif. Le président de la République a également indiqué que les citoyens américains vaccinés ou détenteurs d'un test PCR négatif pourraient se voir proposer un "pass spécial". Des discussions sont actuellement en cours avec la Maison Blanche, a fait savoir Emmanuel Macron, et les ministres concernés "parachèvent les discussions techniques".