Confinement : gare à l'afflux de patients dans les hôpitaux

RECONFINEMENT. Face à une 5e vague "fulgurante", les restrictions se multiplient en Europe, en particulier pour les non vaccinés. En France, les effectifs des hôpitaux inquiètent.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 11h31] Alors que l'Autriche confine à nouveau et que les mesures restrictives se multiplient en Europe, , à l'autre bout du globe la Nouvelle-Zélande et l'Australie allègent au contraire leur dispositif. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle : la Nouvelle-Zélande acte en fait l'échec de sa politique zéro covid et passe à des mesures visent à contenir le variant Delta, et non plus à l'éliminer.

Et la France dans tout cela ? Toujours pas de confinement en vue, même si rien n'est exclu. Et pour cause : la "5e vague démarre de façon fulgurante", a déploré Gabriel Attal dimanche 21 novembre à Europe 1, Les Echos et CNews. Comprendre : "une augmentation très forte des contaminations". Or, selon une note de la Direction générale de la santé (DGS) citée par Europe 1, les effectifs actuels des hôpitaux publics ne permettront pas de gérer un afflux de patients à Noël. Selon Santé publique France, près de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dimanche. La moyenne hebdomadaire s'établit désormais à 18 189 cas quotidiens., soit une hausse de 82% en sept jours.

Confinement des non vaccinés

Rejeté par Emmanuel Macron, mais appliqué en Autriche et en Slovaquie, le confinement des non vaccinés n'est pas un tabou dans la classe politique française. C'est désormais Christian Estrosi, maire de Nice, qui se dit favorable à la mesure : "Je demande des mesures de restrictions pour les non-vaccinés. On peut y aller par paliers et, naturellement, si la pandémie continue à prendre des proportions importantes et que cette discipline ne s'impose pas, il y aura un stade de plus à franchir", a-t-il déclaré sur LCI. Près de six Français sur dix sont favroable à un confinement des non-vaccinés, si l'on en croit un sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR.

Télétravail

Face à la cinquième vague, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy préconise de renforcer le télétravail. Jeudi 18, le ministère du Travail lui a répondu, en faisant savoir à la presse qu'il n'envisageait "pas aujourd'hui de renforcer les règles sur le télétravail", puisque " la situation n'est pas la même qu'au printemps dernier", avec "90 % des adultes vaccinés".

Les pays qui reconfinent (ou presque) :