Confinement : l'Autriche passe à l'acte. Et la France ?

RECONFINEMENT. Un confinement en France est exclu à date par le gouvernement, y compris pour les non vaccinés. Mais face à la 5e vague, les restrictions se multiplient en Europe

[Mis à jour le 19/11/21 à 15h10] Le confinement des non vaccinés en Autriche n'aura pas duré. Mais pas de quoi se réjouir : le voilà remplacé dès ce 22 novembre par un confinement total. Et en février, c'est la vaccination qui sera rendue obligatoire. L'Autriche est le premier pays à franchir ce pas.

Et en France ? Alors que l'hiver revient et que l'efficacité des doses de vaccin s'amoindrit avec le temps, et donc que les contaminations au coronavirus progressent, le confinement refait parler de lui. Faut-il le craindre? Le gouvernement multiplie les prises de parole sur le sujet. Ainsi de Gabriel Attal, mardi 16 novembre, au micro de France Inter : "Aucun confinement n'est prévu aujourd'hui ni de près ni de loin", assure le porte-parole du gouvernement, même si "par définition, on n'exclut rien par principe".

En sus des discours rassurants, le gouvernement n'hésite pas à manier la baguette. La stratégie reposant sur la couverture vaccinale contre le covid-19, la méthode du pass sanitaire en tant que moyen de pression reste de mise. À partir du 15 décembre prochain, les plus de 65 ans et les personnes vaccinées au Janssen devront avoir reçu une dose de rappel pour que leur pass sanitaire reste valide.

Confinement des non vaccinés

Autre hypothèse des tenants de la manière forte : un confinement, oui, mais des seuls non vaccinés. Une méthode appliquée un temps en Autriche donc, et annoncée en Slovaquie, à laquelle Emmanuel Macron s'est dit opposé dans un entretien à La Voix du Nord mis en ligne le 18 novembre : "Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France". Un avis que ne partageraient pas près de six Français sur dix, si l'on en croit un sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR.

Télétravail

Face à la cinquième vague, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy préconise de renforcer le télétravail. Jeudi 18, le ministère du Travail lui a répondu, en faisant savoir à la presse qu'il n'envisageait "pas aujourd'hui de renforcer les règles sur le télétravail", puisque " la situation n'est pas la même qu'au printemps dernier", avec "90 % des adultes vaccinés".

Les pays qui reconfinent (ou presque) :