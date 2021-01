"Reconfinement : à quoi s'attendre ce mercredi 27 janvier ?"

[CONFINEMENT] Et de trois ? La question d'un troisième confinement imminent en France sera abordée ce mercredi 27 janvier à l'Elysée en Conseil de défense sanitaire.

Changement de ton mardi : "On n'est pas à une semaine près", nuance le médecin dans les colonnes de Libération. Et de préciser sa pensée, auprès de BFMTV de nouveau : "La décision doit être prise entre la fin de semaine et le milieu de la semaine prochaine. On n’est pas à 3 jours près". Effectivement, l'exécutif temporise et veut se laisser le temps d'apprécier pleinement les effets du couvre-feu à 18 heures. Reconfinement ou pas, "des décisions seront à prendre cette semaine", avait cependant déclaré lundi 25 janvier le Premier ministre Jean Castex. D'après les informations recueillies par plusieurs médias, le chef de l'Etat ne prendra pas la parole avant samedi 30 janvier pour annoncer de nouvelles mesures.

Jour J pour le conseil de défense sanitaire, au cours duquel la possibilité d'un nouveau confinement en France est discutée. Ce week-end, le reconfinement semblait imminent. Dans son édition de dimanche, le JDD écrivait que ce n'était "plus qu'une question de jours", citant "plusieurs sources haut placées au sein de l'exécutif". La date de ce mercredi 27 janvier était même évoquée pour une annonce du président de la République. De son côté, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy se livrait à un constat alarmant sur le plateau de BFMTV, estimant qu'un nouveau confinement devait entrer en vigueur en France et qu'il y avait "urgence".

14:37 - Un "couvre-feu très serré" à l'étude, déclare Gabriel Attal ce mercredi Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du conseil des ministres qui s'est tenu ce matin. Le couvre-feu à 18 heures "ne freine pas suffisamment" l'épidémie, a-t-il déclaré. "Différents scénarios" sont à l'étude pour lutter contre le virus, a-t-il poursuivi, parmi lesquels un "confinement très serrés". "Le quoi qu'il en coûte est et restera notre ligne tant que la crise sévira", a assuré Gabriel Attal.

14:13 - 52% des Français sont favorables à un nouveau confinement, selon un sondage BFMTV 52% des Français sont favorables à un reconfinement, d'après un sondage BFMTV dont les résultats viennent d'être dévoilés. Un chiffre à rapprocher de ceux rapportés par un conseiller de l'exécutif à LCI ce lundi : le taux d’acceptation atteignait entre 85 et 95% avant le premier confinement et 60% avant le deuxième. A la veille d'un hypothétique troisième confinement, ce taux d'acceptation ne serait plus que de 40%, indiquait le conseiller.

13:44 - Quelles alternatives à un nouveau confinement généralisé ? D'autres pistes que le confinement généralisé sont évoquées par les autorités. Parmi elles : une zone unique pour les vacances scolaires de février, laquelle permettrait de prolonger cette période et de limiter les interactions ; la fermeture des cantines, hauts lieux de contamination chez les enfants ; un confinement des personnes âgées, solution plébiscitée par plusieurs scientifiques ; un confinement le week-end uniquement ; des confinements locaux, bien que désormais plus aucune région ne soit épargnée par le virus, comme le soulignait il y a encore quelques jours Olivier Véran ; ou encore un retour sur l'allègement du 100% télétravail, qui permet aux salariés qui en expriment le besoin, depuis le 7 janvier dernier, de revenir sur site un jour par semaine.

12:06 - Confinement : que font nos voisins européens ? Alors que la perspective d'un nouveau confinement en France est discutée ce mercredi en conseil de défense sanitaire, plusieurs pays européens se trouvent déjà dans cette situation : c'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Irlande, du Portugal et du Royaume-Uni.

11:26 - Des exceptions pour les étudiants en cas de reconfinement ? Ce mardi, Jean Castex a échangé quelques instants avec Gaspard, un étudiant qui avait réalisé et diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo sur la détresse étudiante. Il a évoqué avec le jeune homme de possibles aménagements en cas de nouveau confinement. "Même quand on est confiné, on a pu parfois, prévoir un certain nombre d'exceptions", a rappelé le Premier ministre. "Là aussi, est-ce que compte tenu de la réalité des étudiants, on les fait entrer dans les exceptions ? A quel moment ? Ces questions restent ouvertes", a assuré le chef du gouvernement.

10:48 - A quand une nouvelle prise de parole du président de la République ? Le chef de l'Etat ne devrait pas prendre la parole avant ce week-end pour annoncer de nouvelles mesures, d'après plusieurs médias. Outre les effets du couvre-feu à 18 heures, l'exécutif attend les résultats d'une étude menée sur les tests positifs recensés ces mardi et mercredi pour déterminer la part des variants du virus. Le variant britannique représenterait déjà 10% des cas positifs en Ile-de-France. Les résultats de cette étude devraient être disponibles ce vendredi.

10:39 - Jean Castex donne rendez-vous aux acteurs de la montagne lundi Les acteurs de la montagne, frappés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques, devraient en savoir davantage sur le sort qui leur est réservé lundi 1er février à 17 heures. Comme en décembre 2020, ils sont conviés à une visioconférence avec Jean Castex et plusieurs membres du gouvernement. L’ordre du jour n’a pas encore été défini, mais outre le préjudice financier, la question de l'ouverture des domaines pour la fin de saison pourrait être évoquée.

10:34 - 10 à 18% de perte d'activité en cas de reconfinement Un nouveau confinement "allégé", avec fermeture des collèges et lycées et des restaurants d'entreprises, engendrerait une perte d'activité de 10% à 18%, selon l'évaluation de Bercy, dévoilée par Le Parisien et confirmée à l'AFP. Un confinement plus strict, avec fermetures de tous les établissements scolaires et des commerces non essentiels, entraînerait quant à lui une perte d'activité de 18%.