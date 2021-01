"Reconfinement : un confinement hybride ? Pour quand ?"

[CONFINEMENT] La décision d'un troisième confinement pourrait être prise "dans le week-end". Confinement "très serré" ? "Hybride" ? Dernières déclarations des proches de l'exécutif au sujet d'un éventuel nouveau confinement.

La décision d’un nouveau confinement pourrait être prise "dans le week-end", selon un conseiller de l’exécutif, dont les propos sont rapportés par Le Monde. Plusieurs jours que l'exécutif prépare les esprits à un durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19. Ce mercredi, à l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal estimait devant la presse que le maintien du statu quo, à savoir le couvre-feu à 18 heures, était "peu probable". "Nous envisageons plusieurs scénarios qui vont [...] jusqu'à un confinement très serré", a détaillé Gabriel Attal. Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est quant à lui exprimé en conférence de presse ce jeudi à 14 heures, faisant état d'un bilan épidémiologique peu brillant, avec notamment "60% d'occupation de lits d'hôpitaux par des malades du coronavirus" et des variants représentant désormais "plus de 2 000 patients par jour" testés positifs au Covid. Gabriel Attal s'est également exprimé ce jeudi, sur le coup des 21 heures, après que le Premier ministre ait rencontré dans la journée parlementaires et élus locaux. "Deux consensus se sont dégagés. Le premier: c'est que la situation est fragile, et le deuxième qui découle du premier : nous devons prendre des mesures supplémentaires", a lancé le porte-parole du gouvernement. Parmi la palette de dispositions envisagées, c'est un confinement "hybride" qui semble désormais tenir la corde, suffisamment contraignant pour freiner la propagation de l'épidémie mais moins strict qu'au printemps dernier.