Discours de Castex : confinement, restrictions… Retrouvez les annonces

Seul l'un des 20 départements placés sous surveillance renforcée la semaine dernière est concerné par un couvre-feu le week-end : le Pas-de-Calais. Trois autres départements font désormais l'objet d'une vigilance accrue.

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont tenu ce jeudi 4 mars une nouvelle conférence de presse sur les mesures de lutte contre le Covid-19. Une prise de parole très attendue, une semaine après le placement sous surveillance renforcée de 20 départements en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Une détérioration évaluée à l'aune de 4 indicateurs : un taux d'incidence supérieur à 250 pour 100 000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et une circulation virale à la hausse. Trois nouveaux départements les ont désormais rejoints, a annoncé le chef du gouvernement ce jeudi 4 mars : les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube.

Trois nouveaux départements (les Hautes-Alpes, lAisne et lAube) ont connu une progression telle depuis une semaine quils ont franchi le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants et sajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée. pic.twitter.com/9IwK9tNbLU — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021

Ci-dessous le reste des principales annonces :

Le confinement le week-end tel qu'instauré à Nice et à Dunkerque est étendu à l'ensemble du Pas-de-Calais dès ce samedi 6 mars 8 heures jusqu'au dimanche 18 heures

Les grandes surfaces non alimentaires de plus de 5 000 mètres carrés sont fermées dans le Pas-de-Calais

Dans les autres départements placés en surveillance renforcée, des dispositions entrent en vigueur dès ce vendredi 5 mars à minuit : les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés sont fermés ; l'obligation du port du masque est étendue à toutes les zones urbaines où elle n'est pas encore en vigueur ; les préfets peuvent interdire ou réglementer l'accès aux sites très fréquentés où l'on a pu remarquer récemment une circulation de masse sans distanciation et sans port du masque. Les préfets pourront également y être amenés à interdire les manifestations, notamment le week-end

135 000 nouvelles doses seront allouées dans les 23 départements sous surveillance renforcée, dont 10 000 dans le Pas-de-Calais

Les 50 ans et plus pourront se faire vacciner chez les pharmaciens à compter de la semaine du 15 mars sans prescription médicale

De possibles assouplissements pourront être décidés entre le 15 avril et début mai, confirme Olivier Véran, si la situation sanitaire le permet.

Retrouvez ci-dessous l'allocution de Jean Castex ce jeudi 4 mars à visionner dans son intégralité.