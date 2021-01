Discours de Castex : quelles annonces ce jeudi 14 janvier ?

[DISCOURS CASTEX] Couvre-feu à 18 heures pour tous, assorti d'un confinement le week-end ? Fermeture des cantines ? Restrictions aux frontières ? Découvrez les pistes du gouvernement avant la conférence de presse de ce jeudi à 18 heures.

16:03 - "Contrer l'effet apéro" La mise en place d'un couvre-feu à 18 heures, déjà effectif dans 25 départements, sur l'ensemble du territoire qui semble se profiler aurait le mérite de "contrer l'effet apéro", d'après le délégué général de LREM Stanislas Guerini. "Il est certain que quand on impacte l'effet social, on impacte la progression du virus, et c'est particulièrement utile avec ce nouveau variant", a-t-il lancé ce mercredi sur le plateau de BFMTV.

15:58 - Des annonces concernant les lieux culturels ? La présence de la ministre de la Santé Roselyne Bachelot lors de la conférence interministérielle prévue ce soir porte à croire que des précisions pourraient être apportées concernant les lieux culturels. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs et autres lieux toujours fermés le resteront jusqu'à la fin du mois au moins, avait indiqué le Premier ministre en conférence de presse la semaine dernière. Et de préciser que les conditions d'une réouverture des lieux de culture début février feraient l'objet d'un point le 20 janvier.

15:57 - Un nouveau protocole dans les écoles annoncé par Olivier Véran Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi un nouveau protocole visant à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois dans le but de freiner la propagation du variant anglais du virus en France. L'exécutif ne devrait donc pas annoncer la fermeture des écoles lors de la conférence de presse ce jeudi 14 janvier. Lors de sa dernière prise de parole la semaine dernière, le Premier ministre avait d'ailleurs confié qu'il faudrait "vraiment que la situation sanitaire soit gravissime pour fermer des écoles", eu égard aux conséquences "absolument dramatiques" qu'entraînerait cette mesure.

15:57 - Plus de la moitié des Français favorables à un reconfinement généralisé Plus de 8 Français sur 10 s'attendent à un nouveau confinement, selon une enquête Elabe réalisée pour BFMTV. 83% des personnes interrogées pensent que cette mesure sera prise dans les semaines qui viennent. Non seulement ils s'y attendent, mais ils y sont également plutôt favorables : 52% des sondés se disent favorables à un reconfinement généralisé, contre 47% en faveur d'un couvre-feu national à 18 heures et 44% à un couvre-feu national à 18 heures en semaine et un confinement le week-end.