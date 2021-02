Discours de Castex : quelles annonces ce jeudi ?

[DISCOURS CASTEX] Le Premier ministre tiendra une conférence de presse ce jeudi 25 février sur la situation sanitaire. Des restrictions locales, comme celles prévues sur le littoral des Alpes-Maritimes, pourraient se multiplier en métropole.

Le ministre de la Santé Olivier Véran ne sera pas seul demain lors de son traditionnel point hebdomadaire sur la situation sanitaire prévu à 18 heures. Il sera accompagné du Premier ministre, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres.

Lors de son point presse, Gabriel Attal a déclaré la situation sanitaire "préoccupante dans une dizaine de départements". Alors qu'il appelait à la prudence la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement précise aujourd'hui que "tous les efforts" doivent se poursuivre pour "éviter" un troisième confinement national.

Devrait être dévoilée au cours de cette conférence la liste complète des départements dont la situation est jugée "préoccupante". Gabriel Attal a toutefois déjà cité les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est.

"Nous l'avions montré la semaine dernière en Moselle, nous l'avons montré ce week-end dans les Alpes-Maritimes : dès que la situation l'impose, nous n'hésitons pas à prendre des mesures rapides et fortes", a ajouté le porte-parole du gouvernement. Un confinement local sera en effet en vigueur pour la première fois en métropole les deux prochains week-ends (les 27-28 février et 6-7 mars) sur le littoral des Alpes-Maritimes. Ce confinement s'ajoute aux mesures de couvre-feu national. Par ailleurs, le port du masque a été rendu obligatoire dans toutes les zones à forte fréquentation du littoral et les commerces de plus de 5 000 mètres carrés (hors alimentaires et santé) seront fermés les deux prochaines semaines.

En déplacement ce mercredi 24 février à Dunkerque, où le taux d'incidence est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé la mise en place d'un confinement le week-end à compter de vendredi 26 février à 18 heures dans l'agglomération de la ville, en vigueur au moins pour deux semaines. Tout comme sur le littoral des Alpes-Maritimes, les commerces de plus de 5 000 mètres carrés ne feront plus que du "click and collect" et le port du masque sera renforcé.