Discours de Castex : les principales annonces du Premier ministre

Jean Castex s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi 26 novembre 2020 pour détailler les mesures d'allègement annoncées par Emmanuel Macron dans son discours télévisé ce mardi. Retour sur les principales annonces.

11:53 - "Le retour à une vie tout à fait normale n'est pas pour tout de suite" Si des mesures d'allègement sont bel et bien prévues, le Premier ministre exhorte les Français à la patience rappelant qu'un retour à la vie normale n'est pas à envisager dans l'immédiat. La stratégie de vaccination sera détaillée par le gouvernement la semaine prochaine, assure par ailleurs Jean Castex.

11:51 - Bientôt des recommandations sur le nombre de personnes à table à Noël Le Premier ministre exhorte déjà les Français à limiter le nombre de personnes à table pour les fêtes de fin d'année et à éviter les rassemblements trop nombreux. Des recommandations concrètes seront précisées dans les prochaines semaines, assure Jean Castex.

11:41 - 900 euros par mois de revenus garantis jusqu'en février 2021 pour les saisonniers Le Premier ministre annonce que les saisonniers qui alternaient contrats courts et chômage dans des secteurs aujourd'hui sinistrés auront droit à une garantie de ressources de 900 euros par mois jusqu'en février 2021. Cela concerne notamment les secteurs de la restauration et de l'évènementiel. Pour en bénéficier, précise la ministre du Travail, il faudra avoir travaillé plus de 60% du temps au cours de l'année 2019 et ne pas avoir pu travailler suffisamment pour recharger ses droits en 2020 pour bénéficier d'une garantie de 900 euros par mois pendant 4 mois. Cela concernera 400 000 travailleurs précaires dont 70 000 jeunes.

11:37 - Les déplacements entre régions et vers l'étranger possibles à partir du 15 décembre A compter du 15 décembre les déplacements sont libres entre régions. Pour les déplacements vers ou depuis un département d'outre-mer, la production d'un test négatif de moins de 72 heures restera obligatoire. Les déplacements vers l'étranger seront possibles. Les centres de vacance et colonies de vacances ne pourront pas rouvrir pour les fêtes.

11:34 - Les stations de ski fermées pour les fêtes de Noël S'agissant des stations de sport d'hiver la situation ne permet pas d'envisager l'ouverture pour la période de noël. Une position harmonisée en Europe. Les Français pourront toutefois se rendre en station pour "profiter du bon" air, des restaurants et des commerces qui seront ouverts, précise Jean Castex. Mais les remontées mécaniques et équipements collectifs seront fermés au public.

11:30 - Pas de visite aux amis ni aux membres de la famille avant le 15 décembre Les Français pourront se déplacer plus librement à compter du samedi 28 novembre, confirme Jean Castex, mais les visites à la famille et aux amis sont interdites. De même que les activités sportives de plein air qui restent limitées à la pratique de sports individuels. A compter du 15 décembre, les activités extra scolaires pour les enfants pourront reprendre en intérieur comme en extérieur. Les adultes, eux, ne pourront pas pratiquer de sport dans les salles de sport ni reprendre les sports collectifs ou de contact avant le 20 janvier.

11:25 - Réouverture des auto-écoles et reprise des visites immobilières Jean Castex l'annonce ce matin : les auto-écoles pourront reprendre leurs activités de préparation du permis de conduire dans le respect du protocole sanitaire qu'elles appliquaient précédemment. Mais les cours théoriques se feront toujours à distance. Les visites immobilières pourront également reprendre, tout comme les services à domicile.

11:24 - 8 mètres carrés par client dans les magasins Le ministre délégué chargé des PME a détaillé le protocole sanitaire renforcé applicable dans les commerces à compter du 28 novembre. La jauge est portée à 8 mètres carrés par client. Elle s'applique à la surface totale, le mobilier n'entrant pas en compte dans le calcul. Les salariés ne sont pas comptabilisés. Lorsqu'un couple avec son enfant entre dans un commerce ils compteront pour une seule personne. Les commerces de plus de 400 mètres carrés devront permettre un système de comptage. Lorsque la configuration du commerce le permet, il est recommandé d'indiquer un sens unique de circulation.

11:19 - Les rayons fermés des supermarchés rouvrent aussi ce samedi Les mesures de fermeture de certains rayons dans les grandes surfaces seront levées également ce 28 novembre, confirme le Premier ministre. La réouverture des commerces devra se faire dans le respect d'un protocole sanitaire renforcé qui prévoit notamment un relèvement de la jauge de densité.

11:17 - "Le temps est venu d'alléger progressivement les contraintes" "Nous voulons permettre une reprise d'un certain nombre d'activités de manière progressive mais nous devons éviter un stop and go qui serait épuisant pour notre pays", reprend Jean Castex.

11:15 - Les magasins peuvent rouvrir jusqu'à 21 heures et le dimanche Les commerçants pourront étendre leurs horaires d'ouverture jusqu'à 21 heures, confirme le ministre chargé des PME Alain Griset, et le gouvernement facilitera l'ouverture des commerces le dimanche. Les commerces qui rouvrent et ont été fermés pendant ce deuxième confinement pourront bénéficier du fonds de solidarité pouvant aller jusqu'à 10 000 euros au titre des pertes de novembre, rappelle le ministre.

11:12 - "30% de diagnostics positifs en moins chaque semaine" "Chaque semaine on compte 30% de diagnostics positifs en moins par rapport à la semaine précédente", relève le ministre de la Santé Olivier Véran. On compte un peu moins de 15 000 cas positifs par jour en moyenne sur les sept derniers jours, note le ministre, contre 45 000 en moyenne avant la mise en place du confinement fin octobre. Si la situation continue sur cette lancée, estime Olivier Véran, l'objectif des 5 000 cas ou moins fixé par le président de la République pour enclencher la deuxième phase d'allègement du confinement le 15 décembre, sera atteint d'ici la fin de la deuxième semaine de décembre.

11:09 - L'attestation restera obligatoire en soirée à partir du 15 décembre A compter du 15 décembre 2020, l'attestation dérogatoire ne sera plus obligatoire en journée mais elle le restera en soirée aux heures de couvre-feu.

11:08 - "Il est prématuré de parler de déconfinement" "La dynamique constatée permet toutefois de passer à l'étape suivante de la stratégie progressive que nous avons adoptée. Nous autorisons le redémarrage de certaines activités protectrices et maintenons fermées des activités parce qu'elles présentent un risque avéré, le port du masque et le respect des gestes barrières n'y étant pas possible."