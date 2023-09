Posez vite ce jour de congé et vous profiterez d'un week-end de 5 jours !

En 2024, il sera possible d'avoir un week-end de 5 jours en posant seulement une journée de congé. Explications.

S'offrir un week-end de 5 jours en posant un seul et unique jour de congé est une opportunité assez rare dont vous pourrez profiter en 2024.

Un pont à ne pas manquer

Chaque année, il est possible de faire au moins un week-end de trois jours grâce au lundi de Pâques, voire au lundi de Pentecôte dans la plupart des entreprises. Pour les week-ends de 4 jours, c'est au moins possible une fois par an grâce à l'Ascension qui tombe toujours un jeudi, mais en acceptant de poser une journée de congé le vendredi. La date de l'Ascension n'est pas fixe, puisque cette fête religieuse est célébrée 40 jours après Pâques, évènement déterminé en fonction du cycle lunaire.

La particularité en 2024, c'est que le pont de l'Ascension sera précédé du 8 mai, date anniversaire de la Victoire 1945 qui correspond à la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. Deux jours fériés se succèdent donc en mai 2024, le mercredi 8 mai et le jeudi de l'Ascension qui tombe le 9 mai. Le vendredi 10 mai 2024 est donc le jour à retenir et à poser dès que possible si vous voulez profiter de cinq jours sans travailler. Vous pourrez ainsi profiter d'un long week-end du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2024 en utilisant seulement une journée de congé. A noter qu'après 2024, le 8 mai et l'Ascension ne se succéderont pas avant… 2043 !