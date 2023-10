Ces entreprises veulent couper l'eau chez vous et vous les remercierez quand elles le feront

Pour aider le consommateur, certaines entreprises conçoivent des solutions coupant les consommations à partir d'un seuil défini.

La crise énergétique fait prendre conscience aux particuliers du besoin d'économiser les ressources. Cela vaut pour l'électricité, mais aussi pour l'eau. Selon une étude de Veolia, un particulier consomme 60 à 80 litres d'eau pour prendre une douche d'une durée de cinq minutes environ. Mais ce n'est qu'une moyenne. "L'une de mes clientes m'a raconté que son fils téléphone sous la douche via son enceinte et laisse couler l'eau pendant plus de vingt minutes", s'étonne Patrick de Carné, cofondateur du fabricant français de produits domotiques DOMPilote.

Certaines entreprises conçoivent ainsi des produits coupant l'eau, une fois une certaine consommation paramétrée atteinte. Ce qui évite la tentation de prendre des douches trop longues et économise la ressource tout en réduisant la facture énergétique. Pour les particuliers comme pour les professionnels, le produit se matérialise sous forme de boîtier à installer dans leur salle de bain.

Si avant la crise énergétique, ce genre d'appareils pouvaient paraître intrusifs aux yeux du grand public, ils sont désormais considérés comme une bonne manière de réaliser des économies. Ils permettraient de réduire la consommation d'eau de 30 à 40 litres d'eau par douche. "Ces solutions permettent à des hôtels ou des campings de définir une quantité d'eau par douche et de proposer des tarifs pour augmenter la quantité d'eau consommée", met en avant Patrick de Carné.

Parmi les solutions sur le marché, vous pouvez retrouver le boîtier Potamoi, imaginé par Christian et Sarah Lozano. Ce boîtier, autonome en énergie et doté d'un écran, s'installe entre le mitigeur et le flexible du pommeau de douche grâce à un velcro adhésif. Il affiche la quantité d'eau restante à utiliser et coupe l'eau dès le seuil atteint. L'utilisateur doit attendre trois minutes avant que son robinet ne soit réactivé. Le Potamoi est commercialisé à 199 euros dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, il sera ensuite affiché à un prix de 250 euros.

Le boîtier DOM-ELDB de l'entreprise DOMPilote se compose pour sa part d'une électrovanne et d'un débitmètre, installé sur la tuyauterie. Encore à l'étape de prototype, il sera quant à lui commercialisé dans les semaines à venir. "Il faut que la solution soit peu coûteuse si on veut massifier son utilisation", assure Patrick de Carné. En plus d'indiquer la consommation d'eau et de la couper, la solution permet d'identifier les fuites. "Cet usage permet à la domotique de proposer de vrais produits de sobriété permettant la régulation de l'énergie", se réjouit Patrick de Carné.