Cette professeur à Harvard partage son meilleur conseil pour bien gérer son stress

Vous avez l'impression d'être tout le temps stressé ? Ce conseil devrait vous aider à faire le point sur vos émotions et à mieux gérer votre stress.

"Je suis stressé" : nous utilisons cette phrase bien trop souvent ! C'est en tout cas l'avis de Susan David, conférencière diplômée en psychologie et professeur à Harvard.

Identifier le stress

Selon vous, y a-t-il une différence entre "être stressé" et "réaliser que vous avez fait un mauvais choix de carrière" ? C'est l'un des exemples utilisés par Susan David pour montrer que nous utilisons le mot stress à outrance. Par définition, le stress n'est pas une émotion, mais bien une réaction de l'organisme à une agression réelle ou supposée. Il faut donc apprendre à "étiqueter ses émotions" pour mieux gérer son stress. Concrètement, quand vous ressentez du stress, forcez-vous à formuler ce sentiment autrement avec une phrase du type : "je réalise que je suis inquiet à l'idée de…". Vous verrez que derrière le stress se cache souvent une appréhension, de la culpabilité ou la peur de l'échec.

En faisant cette auto-analyse, vous constaterez aussi que derrière le mot stress, il y a souvent la notion de devoir. Vous êtes stressé à l'idée de recevoir vos amis le week-end prochain mais vous avez l'impression de "devoir le faire" ? Alors demandez-vous si le devoir est lié à une réelle envie. Si vous appréciez sincèrement vos amis et que vous voulez entretenir votre amitié, on peut considérer que le jeu en vaut la chandelle. Si tel n'est pas le cas, l'organisation de ce week-end est une source stress que vous pouvez vous éviter. Tout ne pourra pas se résoudre aussi facilement. Susan David l'affirme : "il n'est pas possible de vivre sans stress", mais prendre le temps de s'écouter et de le comprendre peut largement aider à le diminuer.