Mon clavier de téléphone me faisait perdre un temps fou puis j'ai découvert cette technique

Une simple habitude à prendre permet de gagner en efficacité avec son smartphone, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle.

Nous passons 1 048 heures par an à rédiger des e-mails, des SMS ou tout autre type de messages, soit plus de 10% du nombre d'heures que compte une année. Et souvent, nous augmentons ce temps car lors de la rédaction de nos SMS, de nos e-mails etc... nous faisons des fautes et il faut alors revenir en arrière, même si cela est un jeu d'enfant sur un ordinateur. Mais ce n'est pas la même paire de manches sur un smartphone. Il faudra une longue série de clics pour amener le curseur sur chaque faute et ainsi accomplir la correction nécessaire. Encore plus de temps perdu.

Nous avons la solution pour vous éviter ce calvaire, et en plus elle est très simple d'utilisation. Cette astuce fonctionne bien évidemment sur l'ensemble des smartphones vendus dans le monde, qu'ils tournent avec IOS, Android ou d'autres systèmes d'exploitation. Idem, quelque soit la marque : Apple, Samsung, Google etc.

Voici notre tuto pour réaliser cette manipulation qui fera de vous un maestro du clavier :

Rédigez votre message comme d'habitude. Une fois que vous en aurez terminé avec votre texte, gardez votre clavier ouvert. Puis appuyez de manière continue sur la touche "espace" de ce dernier. Avec cette action, vous allez prendre le contrôle du curseur. Pour le faire changer de position, faites glisser votre doigt de gauche à droite le long de la touche espace. A gauche pour aller vers le début du texte et à droite pour vous diriger vers la fin de votre message. Pour arrêter le curseur sur une faute que vous souhaitez corriger, positionnez le curseur dessus puis lâchez la touche espace.

Répétez l'opération à chaque faute de votre texte. Cette technique est à la portée de tous, pas besoin d'être un fan de technologie pour la maitriser, et vous pouvez en faire l'usage sur toutes les applications de messagerie professionnelle ou grand public, WhatsApp, Teams, Messenger, Telegram, Viber, Google Chat, pour ne citer que les plus populaires. Cette technique marche de la même façon avec tous les types de clavier, français, anglais, espagnol, mandarin, etc.

Gagner du temps est essentiel dans notre vie trépidante. Cette astuce simple mais puissante peut vous aider à économiser des heures précieuses chaque année. Alors, la prochaine fois que vous rédigerez un message sur votre smartphone, souvenez-vous de cette technique et dites adieu aux longues minutes passées à corriger vos erreurs de frappe.