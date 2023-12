Les personnes difficiles à cerner peuvent cacher une qualité très recherchée qui confine au génie

Réfléchi et spontané, émotif et rationnel… certaines personnes sont tout ça à la fois. Si ces changements de comportement peuvent désarçonner leur entourage, ils peuvent aussi être le signe d'une grande qualité.

Dans les années 60, une étude menée par le psychologue et chercheur Frank X. Barron a permis de réunir plusieurs personnalités de l'époque afin de mieux comprendre une qualité qu'ils avaient en commun. Parmi les participants, l'étude comptait des mathématiciens, des scientifiques, des architectes et des écrivains dont le célèbre Truman Capote. Ils ont séjourné ensemble dans une ancienne maison de fraternité sur le campus de Berkeley en Californie où ils ont pu être observés par une équipe de chercheurs. Ils ont été évalués sur leur vie, leur travail, leur personnalité et ont également passé des tests permettant de détecter des signes de maladie mentale.

L'étude a révélé plusieurs traits communs à ces esprits comme un anticonformisme, une indépendance et une volonté de prendre des risques. Toutefois, elle a aussi permis de mettre en avant leur complexité. Concrètement, ce sont des personnes à la fois réfléchies et spontanées, qui jonglent avec le rationnel et l'émotionnel ou encore, avec une tolérance élevée au désordre et, paradoxalement, une aptitude à extraire l'ordre du chaos. Les contradictions profondes qui cohabitent en elles semblent être un facteur déterminant de leur génie créateur.

En réunissant ces personnes, Frank X. Barron cherchait en effet à mieux comprendre la créativité. Une qualité très appréciée, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Son étude a ainsi permis de montrer que contrairement à la pensée conventionnelle de l'époque, l'intelligence n'avait pas un rôle fondamental à jouer dans ce domaine. En revanche, leur complexité semble être fortement impliquée dans le processus de création.

Parce que ces personnes ont une tendance à l'introspection, elles ont une bonne connaissance d'elles-mêmes et sont également en mesure d'accepter leur part d'ombre. En se basant sur des mesures de psychopathologie, l'étude révèle ainsi que le génie créatif est "parfois plus fou et résolument plus sain que la personne moyenne". Voici donc ce qui expliquerait le grain de folie des personnes créatives.

Toutes ces données rejoignent le point de vue du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi qui après plus de 30 ans d'observation des personnes créatives déclarait : "Si je devais exprimer en un mot ce qui rend leur personnalité différente des autres, c'est la complexité. Elles montrent des tendances de pensée et d'action qui, chez la plupart des gens, sont séparées. Elles contiennent des extrêmes contradictoires ; au lieu d'être un 'individu', chacune d'elles est une 'multitude'."