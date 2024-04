Votre collègue est peut-être un psychopathe, voici comment le découvrir

La psychopathie ou personnalité antisociale est un trouble qui toucherait 4% des hommes et 1% des femmes. Et parmi ces personnes, se cachent parfois vos collègues.

Conflits, désaccords, incompatibilités... Les relations avec les collègues ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Mais parfois, certains comportements dépassent la simple mésentente et peuvent révéler une personnalité bien plus sombre : celle du psychopathe. Selon Andrew Faas, ancien cadre dans la grande distribution au Canada et auteur d'un livre sur l'intimidation au travail, The Bully's Trap, les psychopathes peuvent transformer la vie de leurs collègues en véritable cauchemar. Pour lui, chaque employé devrait passer un test psychologique, un test qui devrait rechercher les signes listés dans le Hare Psychopathy Checklist développé par le psychologue Robert Hare. Nous vous en citons quelques-uns, l'un d'eux est particulièrement parlant...

Tout d'abord, le psychopathe est souvent très charismatique, du moins au premier abord, mais, il a aussi tendance à raconter des histoires peu probables pour se mettre en avant. Par ailleurs, il est mû par un profond sentiment de supériorité et pense que les règles sociales ne s'appliquent pas à lui. "Ce n'est pas que je ne respecte pas la loi. Je suis ma propre loi", confie ainsi l'un d'eux au Dr Hare. Une malhonnêteté pathologique qui va de pair avec un grand mépris des conventions : le psychopathe est généralement impoli et se comporte comme bon lui semble, sans considération pour son entourage.

Maître de la manipulation, il s'arrangera toujours pour rejeter la faute sur les autres en cas de problème. Un trait souvent présent dès l'enfance selon Andrew Faas : "Tout ce qu'ils faisaient dans la cour de récré, ils continuent à le faire au bureau". Parmi les signes d'alerte dès le plus jeune âge : le mensonge permanent, la tromperie, le vol, les incendies volontaires, le vandalisme ou encore une sexualité précoce, précise Robert Hare.

Mais le signe le plus révélateur de la nature profondément psychopathique d'un collègue reste sans doute son sadisme. "Un psychopathe motive les autres par la peur plutôt que par le respect. Il pense davantage à détruire qu'à corriger", analyse Andrew Faas. Humiliations publiques, dénigrements systématiques voire menaces physiques... Le psychopathe utilise la souffrance d'autrui comme instrument de pouvoir, et ce sans jamais culpabiliser. Incapable d'empathie, il ne voit chez les autres que des proies ou des outils.

Si vous repérez une accumulation de ces traits inquiétants chez un collègue, en particulier une forme de sadisme, soyez extrêmement vigilant. Inutile d'attendre des remords de la part du psychopathe, son égocentrisme maladif le rend hermétique à toute remise en question. Le dialogue étant impossible, votre priorité doit être de vous protéger de son influence toxique. N'hésitez pas à documenter ses agissements et à alerter votre hiérarchie et les ressources humaines. Aucun salarié ne devrait subir l'emprise destructrice d'une personnalité psychopathique sur son lieu de travail.