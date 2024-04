Ces 4 villes ont été élues les plus moches de France, et ça fait froid dans le dos

Classées par l'association Paysages de France découvrez quelles sont les villes récompensées par ce palmarès peu glorieux.

Chaque année, l'association Paysages de France parcourt le pays à la recherche des villes où la pollution visuelle est la plus criante. Armés de leur appareil photo, les membres de l'association traquent les publicités envahissantes, les zones commerciales tentaculaires et autres verrues paysagères. Leur but n'est pas de stigmatiser ces communes mais d'alerter sur la dégradation de nos paysages urbains au nom du "progrès" et de la "modernité".

Pour sa dernière édition du Prix de la France moche, quatre villes ont été épinglées aux quatre coins du pays (ou presque) : A Honfleur, un charmant petit port de pêche normand, c'est l'entrée de ville qui a retenu l'attention des chasseurs de laideur. "Bâches, panneaux, bannières, totems, drapeaux, faites votre choix, toutes les enseignes en promotion !", s'indigne l'association devant la prolifération anarchique des publicités.

Dans le Morbihan, les célèbres alignements mégalithiques de Carnac se sont vus décerner ironiquement le "Prix Obélix 2.0". En cause : les nombreux plots en plastique installés juste à côté des majestueux menhirs millénaires. Un anachronisme visuel qui n'a pas échappé à l'œil aiguisé de Paysages de France. Direction les Vosges pour le troisième élu. La zone commerciale du Pré-Droué à Chavelot a été récompensée dans la catégorie "On frôle l'abus d'excès avec ces bannières à bannir". Il faut dire que les innombrables enseignes bariolées qui s'y entassent n'ont rien d'une ode à la sobriété...

Enfin, surprise, la capitale n'a pas échappé au palmarès ! C'est une gigantesque bâche publicitaire, placardée sur la Place des Vosges à l'occasion de travaux, qui a valu à Paris de figurer parmi les grandes villes les plus moches de France. "Dommage qu'ici, la vue sur la pub soit gâchée par un arbre", ironise l'association.

Si le Prix de la France moche peut prêter à sourire, il semble néanmoins porter ses fruits. Deux des quatre communes montrées du doigt lors de la précédente édition ont retiré les publicités incriminées dans la foulée. Preuve que ce classement peu glorieux est pris au sérieux par les élus locaux. Alors, quelle ville aura le courage de lancer une grande opération de "démochification" pour éviter d'être épinglée lors de la prochaine édition ?