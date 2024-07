Des millions de couples le font mais c'est illégal - deux ans de prison à la clé

Près d'un partenaire sur deux avoue le faire et pourtant, cette habitude est passible de deux ans de prison et de 60.000 euros d'amende.

En 20 ans, la vie de couple a considérablement évolué. Internet, les réseaux sociaux et surtout les smartphones ont introduit de nouvelles habitudes et opportunités : facilité des relations à distance, rencontre en dehors du cercle d'amis en particulier.

Depuis le premier confinement, en 2020, près d'un quart des Français sont en couple grâce aux applications de rencontres. L'Ifop, institut de sondage derrière ces chiffres, parle d'une "digitalisation du couple". Aujourd'hui, de nouvelles pratiques émergent, mais sans le savoir certaines sont illégales.

Une d'entre elles paraît banale, mais depuis quatre ans, c'est interdit. Pour beaucoup, c'était devenu un réflexe en cas de soupçon. Près de la moitié des Français en couple l'a déjà fait. "C'était la première fois que je me permettais ça", se souvient Camille au magazine Marie Claire. Grâce à cela, elle a découvert que son copain la trompait, mais elle risquait gros.

La prochaine fois que vous jetez discrètement un œil dans le téléphone de votre partenaire, pensez-y à deux fois. Fouiller en cachette le téléphone ou la boîte mail de quelqu'un est illégal. On parle d'espionnage numérique : code d'accès obtenu à l'insu, géolocalisation dissimulée, fouille dans les photos, il existe de nombreuses formes d'espionnage. Une loi encadre le sujet.

Ce texte comporte deux aspects importants. D'abord, le fait d'ouvrir la messagerie de quelqu'un à son insu est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais pour les couples, la loi est encore plus sévère. "Lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende."

Pourquoi une telle sévérité ? Parce que fouiller régulièrement dans le téléphone est un symptôme d'emprise et peut être associé à une forme de violence. Cette nouvelle infraction est d'ailleurs introduite par la loi contre les violences conjugales de 2020. Plus de la moitié des personnes ayant subi des violences disent que le partenaire consultait leur téléphone à leur insu.

"On voit bien que le smartphone de l'autre est non seulement un objet de curiosité et de suspicion, mais aussi un moyen de chantage et d'isolement" détaille pour le magazine Le Point, Louise Jussian, chargée d'étude à l'Ifop. Ainsi, dans certaines affaires de violences conjugales, les téléphones des conjoints sont confisqués pour éviter toute pression.

De manière générale, de nouvelles lois encadrent la vie du couple 2.0. Exiger le mot de passe du téléphone, empêcher l'autre de passer un appel ou le contraindre de partager sa localisation, sont par exemple des éléments considérés comme du harcèlement moral, précise Maître Anne Marion de Cayeux pour Slate.fr.