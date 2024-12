L'État français vend des lingots d'or 20% moins chers - il suffit de se rendre sur ce site

C'est difficile à croire, mais l'Etat met bel et bien en vente sur Internet des lingots d'or beaucoup moins chers que les prix du marché.

Pour dénicher les bonnes affaires, nombreux sont ceux qui écument les brocantes, les vide-greniers ou les annonces sur leboncoin.fr. Pourtant, une alternative méconnue existe : acheter directement auprès du gouvernement français.

Les services de la Douane et du Domaine organisent régulièrement des ventes aux enchères publiques de biens mobiliers et immobiliers sur Internet. Ces biens proviennent de saisies, de dépôts ou d'abandons et sont proposés à des prix de départ particulièrement attractifs.

Sur le site des enchères de l'État, les prix défient toute concurrence. Il n'est pas rare de trouver une Nintendo Switch avec une mise à prix de 15 euros, des montres de luxe démarrant à 100 euros, ou encore des lingots d'or à des tarifs défiant toute concurrence.

Une aubaine quand on sait que le marché de l'or a connu une croissance spectaculaire depuis cinq ans. En décembre 2024, le gramme d'or s'arrache à 80,83 euros, soit le double de sa valeur en 2020. Un lingot de 500 grammes d'or 24 carats se négocie désormais à 40 430 euros sur le marché traditionnel. Mais les enchères publiques offrent une alternative intéressante.

Lors de la dernière vente aux enchères en ligne organisée mi-décembre par le service du Domaine de Toulouse, le lingot de 500 grammes était proposé à un prix de départ de 31 000 euros, soit 23,3% en dessous du prix du marché. L'écart est considérable : sur le papier, l'achat au prix plancher suivi d'une revente immédiate pourrait générer une plus-value de presque 10 000 euros. Mais malheureusement, à cette plus-value, il faut retirer des taxes.

D'abord, une fois l'enchère remportée, les frais d'adjudication, s'élevant à 11% TTC, s'ajoutent au prix final. Pour un lingot acquis 31 000 euros, il faut donc prévoir 3 410 euros supplémentaires. Même avec ces frais additionnels, l'opération reste financièrement attractive, mais là encore d'autres taxes sur les métaux précieux viennent réduire la plus-value.

Deux régimes fiscaux sur la vente d'un lingot d'or de 500g (vendu 40 430 euros) Taxe forfaitaire sur les objets précieux Régime des plus-values sur les biens meubles 11,5% du prix de vente total 36,2% sur la plus-value seule 4 649,45 euros de taxe à payer 2 179,24 euros de taxe à payer

Lors de la revente du lingot, deux options fiscales se présentent. La première est la taxe forfaitaire sur les objets précieux, qui représente 11,5% du prix de vente. La seconde option consiste à opter pour le régime des plus-values sur les biens meubles. Cette dernière présente l'avantage de ne s'appliquer que sur le gain réalisé, et non sur la valeur totale du lingot.

Le régime des plus-values impose un taux de 36,2%, composé d'une taxe de base de 19% et de prélèvements sociaux de 17,2%. Ce régime prévoit également un abattement de 5% par année de détention à partir de la troisième année, conduisant à une exonération totale après 22 ans de possession.

Concrètement, dans l'hypothèse d'une revente en décembre 2024, la taxe forfaitaire s'élèverait à 4 649,45 euros, tandis que le régime de la plus-value ne prélèverait que 2 179,24 euros.

L'opération permettrait donc de réaliser un profit substantiel, même après imposition. Cependant, ce scénario optimal repose sur une condition : parvenir à remporter l'enchère au prix de départ, ce qui pourrait représenter le plus gros défi.