"Cet appareil est le plus dangereux de la maison" – Un pompier met en garde contre ce risque d'incendie

Un appareil électrique particulièrement à risque nécessite une précaution simple pour éviter qu'il ne soit à l'origine d'un incendie au domicile.

Chaque année en France, les incendies domestiques engendrent des tragédies effroyables. Une cigarette mal éteinte, un barbecue mal surveillé ou encore une bougie renversée peuvent être à l'origine de départs de feu. Cependant, selon le Centre national de prévention et de protection (CNPP), 25 à 30% des incendies sont d'origine électrique et parmi les appareils électroménagers, il semblerait que l'un d'eux représente un péril particulièrement important...

En effet, un sapeur-pompier chevronné a révélé à notre rédaction que, d'après son vécu professionnel, ce n'est ni le four, ni le fer à repasser qui sont le plus souvent impliqués dans le déclenchement des incendies chez les particuliers, mais bel et bien le sèche-linge.

Bien qu'aucune statistique officielle précise n'existe sur ce sujet, cette révélation est appuyée par la Fondation des Brûlés. Sur son site web, l'organisme place le sèche-linge "en première position des appareils électriques susceptibles de provoquer un incendie". Cette dangerosité s'explique par plusieurs caractéristiques propres au fonctionnement de cet appareil.

Le danger d'incendie lié au sèche-linge est principalement dû à l'accumulation de chaleur et de poussière à l'intérieur de celui-ci. Comme le précise la Fondation des Brûlés, "l'air chaud associé à la poussière constituent un mélange 'idéal'" pour provoquer un incendie. Un manque d'entretien peut donc être mis en cause. La fondation préconise de nettoyer le conduit d'évacuation d'air au moins une fois par an.

La société Verisure, spécialisée dans les systèmes d'alarme avec télésurveillance, affirme également que le sèche-linge est l'appareil électrique le plus fréquemment impliqué dans les incendies domestiques. Elle fournit d'autres recommandations pour les prévenir. Selon Verisure, il est nécessaire de laisser suffisamment d'espace autour du sèche-linge pour ne pas entraver sa ventilation, de bien nettoyer le filtre à peluches après chaque utilisation, de ne pas sécher de vêtements présentant des traces de substances inflammables, de placer le sèche-linge sur un sol propre et d'aspirer régulièrement autour de l'appareil. L'installation d'un détecteur de fumée à proximité est également conseillée.

De plus, une habitude simple mentionnée à la fois par le pompier et par la Fondation des Brûlés est d'éviter de faire fonctionner son sèche-linge en son absence. Verisure ajoute qu'il faut également éviter de le faire tourner pendant son sommeil. En effet, lors d'un incendie, ce ne sont pas les flammes mais les fumées qui sont les plus mortelles. Elles sont responsables de 80% des décès.

Au-delà du cas spécifique du sèche-linge, il est crucial de souligner que les appareils obsolètes et les installations électriques non conformes aux normes des fabricants accroissent les risques d'incendie. Les branchements sur des multiprises ne sont pas toujours adaptés, ils ne conviennent notamment pas aux appareils générant de la chaleur. Il est évident qu'un sèche-linge étant déjà à risque, il l'est encore davantage s'il est mal entretenu et branché sur une multiprise.