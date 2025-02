Il fera bientôt jour quand vous sortirez du travail, voici à quelle date

Dans quelques jours, certains d'entre vous pourront profiter des derniers rayons de soleil en quittant le bureau. On vous dit quand exactement.

La fin de l'hiver est une épreuve d'endurance pour de nombreux Français. Le manque de luminosité naturelle a un véritable impact sur les corps : il altère la qualité de notre sommeil et dégrade notre moral. Mais plus que tout, les journées de travail où l'on quitte le bureau dans l'obscurité ont de quoi déprimer et dissuader de toute vie sociale. La nuit vous donne juste envie de rentrer vous coucher ? Tenez bon, la lumière est au bout du tunnel.

Depuis le 21 décembre, les jours grandissent progressivement et le soleil se couche chaque jour un peu plus tard. Vous pourrez donc bientôt profiter de ses derniers rayons en quittant le travail : de quoi vous donner envie, même avec un bon manteau sur le dos, d'investir les parcs, voire de tester les premières terrasses pour savourer un verre entre amis et emmagasiner un peu de vitamine D, salutaire pour votre bien-être général. Une image qui devrait mettre du baume au cœur à bon nombre.

Mais quand ? La date exacte de cette jolie perspective dépend à la fois de votre lieu de résidence et de vos horaires de bureau. En moyenne, les Français finissent leur journée de travail ou d'étude à 18h12, d'après un sondage Harris Interactive datant de décembre 2023. Les 37% qui terminent avant 18 heures ont déjà pu apercevoir le soleil depuis peu. Les 33% qui terminent entre 18h et 19h tiennent le bon bout. Pour les 30% les plus tardifs, encore un peu de patience.

Les habitants de l'ouest de la France ont un léger avantage sur les autres en la matière : voici quelques jours que le soleil se couche après 18 heures sur cette partie du territoire, d'après le site Meteocast. Bonne nouvelle : à partir de la semaine du 10 février, les travailleurs brestois pourront apprécier sa lumière jusqu'à 18h30. Les Bordelais y auront droit le 14 février, pile à temps pour la Saint-Valentin.

En revanche, plus vous habitez à l'est, plus l'astre se couche encore tôt. Les Parisiens devront attendre le mardi 26 février pour en profiter jusqu'à 18h30. Pour les Lyonnais et les Marseillais, ce cap ne sera pas franchi avant le 3 mars. Plus à l'est encore, les Strasbourgeois patienteront jusqu'au 12 mars.

Concernant le dernier tiers des travailleurs les plus tardifs, qui quittent le bureau à 19 heures ou au-delà, les soirées à la lumière du jour ne sont pas pour tout de suite : ceux qui habitent l'ouest devront attendre fin février (le 28 février à Brest), tandis que les plus à l'est du territoire patienteront jusqu'à début avril. Le soleil sera au rendez-vous à 19 heures à partir du 18 mars à Paris, dix jours plus tard à Marseille. A noter qu'après son coucher, la lumière du jour décline pendant environ une demi-heure : le temps d'une balade au crépuscule avant la nuit noire.