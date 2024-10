Le Digital Leaders Summit de lesBigBoss aura lieu du 9 au 11 octobre à Deauville

Organisateur d'événements BtoB, lesBigBoss réunit les décideurs du marketing digital, e-commerce, communication, data et CRM lors du Digital Leaders Summit.

Près de 400 personnes sont attendues au Centre International de Deauville les 9, 10 et 11 octobre pour prendre part à la deuxième édition du Digital Leaders Summit organisé par lesBigBoss. Pendant ces trois jours, les participants auront l'occasion "d'identifier des solutions digitales performantes" et de "booster les connexions et les opportunités business entre décideurs et start-up" grâce notamment à l'organisation de 5 000 rendez-vous BtoB.

L'intelligence économique à l'ère de la transformation digitale sera le fil rouge de l'événement. Alain Juillet, expert en IA et ancien directeur des renseignements à la DGSE, interviendra en keynote inaugurale. Albert Prenaud, chief marketing officer de Showroomprivé.com, témoignera sur le thème "Business accélération : transformer la data en valeur". Une étude exclusive sur la dépendance des Français aux réseaux sociaux, réalisée par l'agence Conceptory, sera également révélée.

L'événement sera aussi l'occasion pour les start-up de présenter aux participants leurs dernières innovations. En effet, une "start-up Arena" sera mise en place. Une opportunité pour les dirigeants de start-up d'exposer leurs solutions innovantes pendant un pitch de huit minutes. Un mentoring sur-mesure assuré par les équipes de Pitch Planet les aidera à perfectionner leur présentation.

Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de s'inscrire au Digital Leaders Summit.