LesBigBoss : une édition Winter 2024 réussie et un virage stratégique annoncé pour 2025

Après le succès de l'édition Winter 2024 qui avait lieu ce weekend en partenariat avec le JDN, lesBigBoss prépare une transformation majeure pour 2025, visant à renforcer le caractère premium de ses événements.

L'édition Winter 2024 by lesBigBoss, dont le JDN est partenaire, s'est tenue ce week-end au Club Med de Tignes. Pendant trois jours, près de 450 prestataires et décideurs, ont réseauté au cœur des montagnes dans un cadre idyllique. Ce 20e opus organisé par lesBigBoss, société organisatrice d'événements BtoB dédiés à la mise en relation, a conservé les ingrédients qui ont fait son succès. En plus des traditionnels rendez-vous d'affaires one-to-one qualifiés, les participants ont pu se rencontrer et discuter d'éventuels futurs partenariats grâce aux nombreuses activités proposées sur place et sur les incontournables pistes de ski. "La moitié du networking business sur place se fait de manière informelle, à savoir en dehors des rendez-vous organisés" souligne Alexandre Nobécourt, DG adjoint des BigBoss. En plus des opportunités de networking relationnel, les participants ont également pu profiter d'une programmation de plus de dix heures cumulées de contenus.

Un weekend pour sonder le marché

Si l'évènement est déjà connu de bon nombre d'annonceurs, ce format était une découverte pour d'autres à l'instar de Rocio Cardosa, directrice marketing du site de rencontre Adopte (ex-Adopteunmec). "Ce que j'apprécie, c'est la courte durée des rendez-vous prévus à savoir 7 ou 15 minutes, qui exige des prestataires d'être bien préparés et de se montrer concis", déclare-t-elle au JDN. La CMO du site de rencontres, qui revendique 35 millions d'utilisateurs dans le monde, participait à l'évènement avec des besoins précis en tête. Parmi eux, des sujets tels que l'acquisition, la création de contenus assistée par l'IA, le marketing d'influence ou encore l'exploitation de la data à des fins d'optimisation du ciblage. "Cet événement nous permet de passer en revue les dernières innovations, notamment venant des start-up, dans un secteur comme le marketing digital où tout évolue très rapidement", indique Rocio Cardosa, qui exprime au passage son intention de signer au moins un partenariat avec l'un des prestataires rencontrés sur place.

Même son de cloche du côté de Meroia Sahmi, fondatrice et PDG de la marque TRUE The Argan Company, qui participait pour la première fois à un opus lesBigBoss. "Je souhaitais rencontrer des prestataires que je n'ai pas l'occasion de voir au quotidien par manque de temps, notamment dans le secteur du SEO", indique l'entrepreneure qui ne cache pas son intention de revenir à une prochaine édition. Autre annonceur rencontré sur place, William Montagu, fondateur et PDG de la marque française Boku, spécialisée dans les WC japonais. Après plusieurs participations, ce dernier souligne à juste titre que les besoins des décideurs ne sont jamais les mêmes au fil des éditions.

Après avoir vendu 200 000 produits et réalisé 15 millions d'euros de CA ces deux dernières années, Boku s'apprête à lancer une nouvelle gamme de WC haut de gamme et souhaite désormais toucher une cible B2B. "97% de notre activité se fait aujourd'hui en B2C, mais le B2B devrait représenter 40% d'ici deux ans", confie-t-il au JDN, soulignant la nécessité d'être accompagné par des prestataires de confiance dans cette nouvelle phase importante du développement de Boku. "Les évènements BigBoss nous offrent un gage de qualité car les prestataires paient pour y participer, ce qui garantit d'échanger avec des sociétés solides et sérieuses", ajoute William Montagu

LesBigBoss se réinvente en 2025 avec son nouveau DG

"Back to basics" était la thématique choisie cette année par la présidente du jury, Barbara Sohier, directrice Digital, Data & CRM de la marque Petit Bateau. Un sujet qui a trouvé un écho tout particulier au sein de l'équipe de direction des BigBoss, et notamment de son nouveau DG, Grégory Amar, nommé en mars dernier à la tête du groupe Business & Co (maison mère de la marque lesBigBoss, ndlr) pour succéder à son fondateur Hervé Bloch. Le nouveau directeur général a exprimé sa volonté d'entamer une véritable transformation avec pour objectif de revenir aux fondamentaux.

Dix ans après la création du premier opus des BigBoss, Grégory Amar souhaite ainsi renforcer la proposition de valeur premium de la marque en proposant du networking extrêmement qualifié au sein de lieux uniques. "Le contexte a changé, notamment avec l'avènement des outils de marketing automation, et il y a dix ans, les annonceurs étaient beaucoup moins sollicités" , explique-t-il. Dans un contexte concurrentiel fort, Grégory Amar s'est exprimé sur son souhait de créer " lesBigBoss 2.0 ". Cette réinvention stratégique s'articule sur plusieurs axes, à commencer par celui de la premiumisation des événements qui devraient laisser place à des formats plus confidentiels où seront conviés uniquement des top profils de décideurs.

Exit donc les événements avec un nombre de participants trop important. Ce pivot s'oriente vers une proposition de valeur basée sur la rareté. "Nous allons aussi revoir notre formule avec une amplification du volet éditorial et en proposant une production de contenus événementiels de haut niveau", indique Grégory Amar. Au programme donc, davantage de contenus incluant des tables rondes qui seront animées par des journalistes et experts. En ligne de mire également, le lancement de nouveaux formats pouvant être organisés au pied levé en fonction des besoins de mise en relation de certains décideurs à un instant T. "Si nous observons un besoin partagé par une quinzaine d'annonceurs sur une problématique bien précise, nous voulons être capables d'organiser un dîner pour y répondre", détaille Grégory Amar.

Cette réinvention devrait notamment être observée dès la prochaine édition Summer 2025, l'autre opus phare des BigBoss. Prévue pour mai 2025 dans un hôtel de style Art déco à Vittel, cette édition sera marquée par la création d'un nouveau format exclusif dédié au secteur du e-commerce. L'objectif est clair pour son DG : "Nous voulons maintenir les BigBoss comme le leader de la mise en relation B2B".