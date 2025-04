Reelevant lève près de 6 millions d'euros pour sa solution de marketing personnalisé

La start-up compte une cinquantaine de clients dont Décathlon, Carrefour, Picard ou encore Clarins. A noter que le financement comprend une part de dette non dévoilée.

La martech française Reelevant annonce ce 29 avril lever 6 millions d'euros auprès de Seventure Partners, Go Capital et de busines angels. L'opération comprend une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

Fondé en 2018, Reelevant est spécialisé dans la personnalisation marketing en temps réel. Sa solution permet aux marques d'adapter instantanément leurs contenus sur tous les points de contact digitaux (email, site web, app mobile, SMS) selon les comportements de chaque client.

"La personnalisation en marketing est souvent perçue comme la cerise sur le gâteau alors que c'est une pratique primordiale", estime Vincent Martinet, fondateur et CEO. "Aujourd'hui, la personnalisation qui existe sur le marché, c'est de la segmentation et du ciblage. Avec Reelevant, la marque peut adapter en temps réel le contenu qu'elle propose à son visiteur. Il y a autant de contenus que de consommateurs".

Début de l'internationalisation

Comment cette personnalisation fonctionne-t-elle concrètement ? "Prenons l'exemple d'un client qui ajoute à son panier une paire de chaussures de trail. En fonction de la paire qu'il choisit, on peut analyser son niveau de pratique et lui proposer d'autres accessoires adaptés à ses compétences. On peut aussi lui envoyer par mail des parcours de trail près de chez lui ou alors des conseils d'utilisation pour le produit qu'il a acheté".

La solution développée par Reelevant repose sur un modèle SaaS et peut s'intégrer à des logiciels comme Salesforce, Snowflake, Braze ou Adobe. Rentable depuis 2023, la start-up affiche une cinquantaine de clients dont Decathlon, Carrefour, Picard, Engie ou encore Clarins.

Ce financement doit permettre à Reelevant de débuter son internationalisation. A ce jour, la totalité de ses clients sont français. "On choisira les pays étrangers les plus pertinents cette année et on s'y implantera en 2026". La levée de fonds doit également permettre à la start-up "d'améliorer son produit" et de "recruter une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année".