PassMedia : 6 sites médias français déploient leur login commun

L'Equipe, 20 Minutes, le JDD, Paris-Match, Europe 1 et RTL viennent de déployer cette brique d'authentification partagée. Chacun espère pouvoir augmenter la proportion d'utilisateurs logués.

Il aura fallu un peu moins de deux ans aux médias français pour concrétiser leur projet de création d'un identifiant numérique commun. Ce PassMedia, annoncé en mars 2018 et développé sous la tutelle du Geste (rassemblement d'éditeurs), est déployé entre le 20 et le 21 janvier au sein de six sites : L'Equipe, 20 Minutes, le JDD, Paris-Match, Europe 1 et RTL (L'Equipe étant le seul à l'avoir également déployé au sein de son univers applicatif). Les autres membres de cette alliance média, Le Figaro, Radio France, M6, Les Echos-Le Parisien, Next Radio TV, Le Point, CMI Media et TF1, devraient eux franchir le pas prochainement. "L'objectif c'est qu'ils l'aient tous fait d'ici la fin de l'année", précise le directeur du numérique de L'Equipe, Emmanuel Alix.

Le Figaro, Radio France, M6, Les Echos-Le Parisien, Next Radio TV, Le Point, CMI Media et TF1 sont les prochains sur la liste

Grâce au PassMedia, un utilisateur n'aura à s'identifier qu'une fois, lors de sa première visite, pour être ensuite automatiquement connecté à l'ensemble des sites et applications partenaires qu'il visite. En partageant une même brique d'authentification, ces médias espèrent donc augmenter la proportion de leur audience qui est loguée. Un sujet majeur alors que l'actualité récente semble condamner les cookies comme moyen de suivi des internautes. La Cnil vient de dévoiler une recommandation qui durcit les règles concernant leur utilisation et Google a annoncé la disparition des cookies tiers dans Chrome d'ici deux ans. Si ces derniers sont importants pour ceux qui font du tracking cross-site, Emmanuel Alix assure que "l'annonce de Google n'impactera pas le bon fonctionnement de PassMedia qui s'appuie sur une technologie propriétaire de SAP".

Chez la plupart des médias français, le nombre d'utilisateurs logués est encore très faible. L'Equipe, qui est parmi les plus avancés sur le sujet, ne compte aujourd'hui que 15% de ses utilisateurs qui sont logués. "C'est le genre d'initiative qui doit nous permettre d'atteindre les 50% d'ici 2021", espère Emmanuel Alix. A noter que les comptes déjà créés ne seront pas basculés dans le PassMedia. L'authentification de son audience a plusieurs vertus pour le média. Elle lui permet de proposer des contenus plus adaptés et, par ricochet, d'augmenter l'engagement de ses visiteurs (récurrence et profondeur des visites). "On peut analyser plus finement la consommation de contenus de nos visiteurs et leur proposer des services en conséquence", explique Emmanuel Alix.

"Collectons d'abord cette donnée et voyons après ce qu'on en fera"

En fonction du degré d'informations renseignés au moment de la connexion, cet identifiant pourrait également permettre à chaque média de mieux monétiser son audience. Seul un email et un mot de passe sont pour l'instant demandés. Pas de quoi faire des miracles donc. "On a voulu partir du plus petit dénominateur commun pour aller vite et convaincre tout le monde", justifie Emmanuel Alix. Le patron du numérique de L'Equipe précise que des informations socio-démo, type âge et sexe, pourrait être demandées dans un second temps. Chaque média sera libre d'exploiter les données récoltées par ce biais comme il l'entend. Les membres de PassMedia ne mutualisent pas l'exploitation de leurs données, pas plus que leur commercialisation. C'est, à en croire Emmanuel Alix, bien trop tôt. "Collectons d'abord cette donnée et voyons après ce qu'on en fera", tempère-t-il.

Si chacun des membres s'est engagé à le proposer régulièrement, rien n'a été formalisé non plus, en ce qui concerne la mise en avant du PassMedia. "On attend que tous les membres de l'alliance aient déployé le login pour réfléchir à d'éventuelles règles", précise Emmanuel Alix. Les pop-up incitant les internautes à franchir le pas devraient toutefois fleurir dans les semaines à venir. Du côté de L'Equipe, on compte sur la mise en place de services personnalisés pour inciter les internautes à se loguer. Le quotidien sportif a déjà mis en place un système d'alertes par club pour les internautes qui acceptent de se connecter (qu'ils paient ou non). Même incentive pour profiter du dark mode, mode de consultation pour la nuit. Pour en bénéficier, les visiteurs de L'Equipe peuvent passer par le PassMedia mais aussi par les Facebook et Apple Connect. Le PassMedia pourrait être, à terme, le seul moyen d'identification. "C'est une question que l'on se pose", reconnait Emmanuel Alix.

Côté finances, le projet, dont le budget avoisine les 500 000 euros, profite d'un soutien du fonds pour l'innovation de Google, la Digital News Initiative. Une demande de subvention a également été déposée auprès du ministère de la Culture. Chaque éditeur membre paie, lui, une cotisation en fonction de son nombre de visiteurs uniques quotidiens.