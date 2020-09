Poool, un wall dynamique pour augmenter les revenus des éditeurs

La plateforme permet de personnaliser l'accès aux contenus en fonction de l'appétence et des probabilités de conversion de chaque lecteur.

Ce n'est jamais simple pour un éditeur de fidéliser un lecteur occasionnel ou de convertir un visiteur plus régulier en abonné. Et bloquer l'accès à son site, sans offrir aux visiteurs la moindre possibilité d'engager avec le contenu, n'est pas toujours une solution. "Un lecteur n'est pas prêt à payer s'il n'est pas suffisamment sensibilisé. Ça peut être très frustrant pour lui de se voir imposer un mur", justifie Maxime Moné, CEO de Poool. Partant du principe que les éditeurs devraient adapter leur stratégie à l'appétence de chaque lecteur, la start-up française leur propose une solution de "wall dynamique". Intégrée au site de l'éditeur et à ses outils data et CRM, la solution permet aux éditeurs de personnaliser les walls et ainsi tester autant de règles d'accès aux contenus qu'il y a de profils de visiteurs et d'objectifs.

"Poool permet à un éditeur de tester différentes stratégies jusqu'à trouver celle qui marche le mieux"

À un lecteur assidu et mature, on proposera plutôt une offre d'abonnement avec un essai gratuit. Pour les visiteurs volatiles, on testera des programmes de fidélisation, comme l'accès à une quantité d'articles par semaine. Si l'objectif est d'introduire un modèle partiellement payant, on le déploiera très progressivement, démarrant avec seulement une partie de l'audience, la plus motivée. Si le but est plutôt de collecter des données sur ses lecteurs pour les monétiser ou pour les recibler, on les invitera à se connecter ou à remplir un formulaire en échange d'un accès gratuit. "L'éditeur ne connaît pas nécessairement la bonne méthode à déployer pour maximiser les conversions et la fidélisation : tout l'intérêt de cette solution est de lui permettre de tester différentes stratégies pour voir celle qui marche le mieux", explique Maxime Moné.

C'est depuis l'interface de la plateforme que l'éditeur attribue à chaque segment d'audience le scénario le plus approprié. Chaque segment est constitué en fonction de l'historique, du comportement et du contexte de visite. Connectée à la DMP quand l'éditeur en est équipé, la plateforme tient compte des modèles prédictifs d'appétence. Des données statistiques (impressions paywall, articles débloqués, trafic sur la page d'abonnement, conversions, etc.) permettent d'analyser les performances.

Le Télégramme a réussi à augmenter de 84% le nombre d'abonnements numériques et de 75% les créations de compte

En remplaçant son paywall statique par Poool Access, Le Télégramme a réussi à augmenter de 84% le nombre d'abonnements numériques et de 75% les créations de compte. Boursier.com, qui souhaitait mettre en place une nouvelle stratégie de paywall tout en augmentant au préalable sa base d'inscrits, a testé un datawall avec Poool. Avec seulement un quart de l'audience testée, le site a réussi à augmenter sa base de membres de 25%.

Opérationnelle depuis 2018 en SaaS, la solution équipe une centaine d'éditeurs français dont de grands groupes comme Prisma Media et Rossel. Même de tout petits éditeurs, avec jusqu'à 50 000 pages vues par mois, peuvent s'y abonner, s'ils proposent un contenu de qualité : une offre gratuite de bienvenue leur est proposée. Le tarif varie de 250 euros par mois à plus de 1 000 euros par mois en fonction du nombre de pages vues et des sites (web, AMP ou app) à équiper. Il faut compter un mois en moyenne pour déployer la solution. Poool a également lancé en 2019 une structure dédiée au conseil d'éditeurs, Underlines, ainsi qu'un observatoire des stratégies d'accès aux contenus payants en partenariat avec le Geste.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cet article a également été publié dans Adtech News, supplément papier du magazine CB News, dédié à l'adtech et au martech. Dans l'édition de septembre un dossier sur le plan de relance des médias français, une interview de Microsoft France, le baromètre du programmatique, un tuto sur le SEA chez Apple et un sujet sur Poool, le spécialiste du wall dynamique.