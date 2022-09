eShot Labs, première solution BtoB pour créer des NFT vidéos en live

Fondée par deux Français, la start-up lance ce 20 septembre son offre de création de NFT vidéos en cinq clics. Elle a déjà séduit un client et des investisseurs de renom.

Bientôt un clip de défilé de la fashion week édité en NFT en temps réel ? C'est désormais possible avec la solution annoncée ce 20 septembre par eShot Labs, la jeune pousse fondée par Fergus Leleu (ex-Shadow) et Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLan. Popularisé par la start-up américaine Dapper Labs avec ses différentes collections NFT de clips sport et esport, tels que NBA Top Shot, UFC Strike ou encore Eternal, le concept de vidéo NFT n'a jusqu'ici jamais été essayé en temps réel. "Aujourd'hui, 80% du contenu sur Internet est de la vidéo mais rien n'est fait dans le Web3. Contrairement à Dapper Labs qui livre les NFT dix jours après les matchs, nous nous calquons davantage sur Periscope, grâce auquel tout est devenu live il y a sept ans", explique Fergus Leleu.

Fergus Leleu, CEO et cofondateur d'eShot Labs. © eShot Labs

eShot Labs se présente donc comme une interface pour permettre aux entreprises d'émettre en temps réel des NFT de leurs évènements afin d'ancrer les meilleurs moments d'un live de sport, de musique ou d'une émission dans l'éternité promise par les blockchains. Et consciente de la friction technologique encore conséquente avec l'entrée dans le Web3, la compagnie française a décidé d'abstraire toutes les difficultés liées à ce type d'expérience. "Nous mettons à disposition des outils SaaS, via des API, dédiés aux entreprises. En raison de la problématique des wallets, on a mis en place des inscriptions via Google, Twitch, Apple, Facebook ou email en plus de Metamask (portefeuille Web3, ndlr). On s'est aussi rendu compte qu'il fallait traditionnellement 10 à 15 clics pour créer un NFT. Avec notre solution, nous sommes à cinq clics maximum", détaille Fabien Arneodo, directeur marketing d'eShot Labs.

De plus, à l'exception de Bitcoin moins sollicité pour cet usage, le dispositif est accessible sur la majeure partie des réseaux : Ethereum, Solana, Polygon, Algorand ou encore Flow. eShot Labs propose donc du clef (privée) en mains, jusqu'au stockage de la vidéo. "Les deux offres sont possibles. Nous proposons une solution de stockage via Google mais si l'entreprise a sa solution, nous pouvons travailler avec les digital asset managers existants", continue le directeur marketing.

"Avec eShot Labs, nous avons même eu la chance de choisir nos investisseurs"

La proposition séduit, comme en témoigne la levée de fonds en pre-seed de 3,5 millions d'euros réalisée en mai dernier autour de business angels tels que Nicolas Louvet (CEO de Coinhouse) et Nicolas Béraud (fondateur de Betclic) ou des capital-risqueurs comme Kima Ventures, Andurance Ventures ou Ventech.

Fabien Arnéodo, directeur marketing d'eShot Labs. © eShot Labs

"Nous avons créé la société en mars et après quelques petits délais administratifs, notre levée s'est réalisée très rapidement. Nous avons même eu la chance de choisir nos investisseurs", se réjouit Fergus Leleu. L'entreprise ne prévoit pas de changement structurel ou financier avant le milieu de l'année prochaine.

Parmi ses clients, eshot Labs compte déjà la plus grande compétition de sports freestyle en Europe, FISE. Durant l'évènement rassemblant 10 000 personnes fin août, 1 842 NFT ont été acquis par le public en guise de test. "La preuve en images que la solution fonctionne techniquement", appuie Fabien Arneodo. D'autres preuves devraient suivre puisque l'équipe l'assure, ce "Live NFT Maker est le premier produit que l'on sort". L'entreprise ne veut en effet pas seulement convaincre les entreprises traditionnelles de se tourner vers le Web3 mais désire en faire de même avec "les talents du Web3 encore réticents à la vidéo".