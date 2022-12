NFT Paris : bénéficiez de 100 euros de réduction grâce au JDN

Pour sa deuxième édition, NFT Paris prend ses quartiers au Grand Palais le 24 février pour deux jours consacrés aux NFT et illustrés par les plus grands noms de l'écosystème Web3.

En novembre dernier, l'organisation de NFT.NYC et NFT.London nous confiait ne pas vouloir "marcher sur les platebandes" de NFT Paris, responsable d'un "excellent travail". L'affiche proposée du 24 au 25 février confirme ces propos et l'établit déjà comme l'un des événements européens Web3 de l'année 2023.

Les lecteurs du JDN reconnaitront nombre des invités de cette deuxième édition :

Yat Siu, cofondateur d'Animoca Brands

Nicolas Julia, cofondateur et patron de Sorare

Sébastien Borget, cofondateur et patron de The Sandbox

Ian Rogers, chief experience officer de Ledger

Diane Drubay, responsable du département art et culture chez TZConnect et membre d'AlterHen

Jean-Michel Pailhon, chief of staff de Ledger et cofondateur de la NFT Factory Paris

John Karp, organisateur de la Non Fungible Conference et cofondateur de la NFT Factory Paris

Le public aura également l'opportunité d'écouter Benoit Pagotto (RTFKT), Greg Solano (Yuga Labs, BAYC), Julian Holguin (Doodles), PUNK6529 (Open Metaverse), Betty (Deadfellaz) et de découvrir l'ambition des marques dans le Web3, visible par les présences de Camille Kroely (L'Oréal), Nelly Mensah (LVMH), Jürgen Alker (Highsnobiety), Liz Suman (Playboy), Marc Matthieu (Salesforce), Josh Hackbarth (Warner Bros), John S Lee (Shopify) , Tim Walther (Volkswagen).

"Les personnalités les plus créatives du Web3"

Enfin, les passionnés d'art bénéficieront des passages d'Erick Calderon (fondateur d'Artblocks), John Crain (Superrare), Agoria ou encore le collectif Obvious. "Nous voulons les meilleurs", glisse sans emphase Alexandre Tsydenkov, cofondateur de NFT Paris. "Ce sont les gens les plus créatifs, inspirants et en vue actuellement. Cette liste, d'ailleurs non exhaustive, est une expression de la créativité du Web3, qui va au-delà du monde de l'art et touche également le gaming, la mode, la musique, le cinéma, le métaverse, les marques."

Projet de la scène principale au Grand Palais. © NFT Paris

Après la Station F en 2022, c'est au Grand Palais que NFT Paris établira ses bases pour deux jours de conférences et d'animations publiques. L'organisation promet une scénographie digne de l'édifice érigé pour l'exposition universelle de 1900. "Nous aurons des installations interactives, des performances au piano associées à de l'art génératif, un corner dédié au gaming, un autre pour les collections. Nous voulons des expériences immersives et impressionnantes dans un lieu, près de la Tour Eiffel et aussi bien choisi par Art Basel que Chanel et Hermès pour leurs défilés. Nous ne sommes pas dans un événement crypto. Ce sera à l'image de Paris, capitale des arts et de la mode", poursuit Alexandre Tsydenkov.

15 000 personnes sont attendues au cours de ces deux jours, dont une proportion conséquente de participants internationaux. Lors de la première édition, pourtant guère aidée par le contexte sanitaire, 40% du public visitait par la même occasion la capitale.

Partenaire du Journal du Net, NFT Paris propose un tarif early bird pour accéder à l'intégralité de l'événement. A la clef, une réduction de 105 euros par rapport au tarif de base, soit 245 euros au lieu de 350.