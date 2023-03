H-W3B : deux jours de hackathon étudiant autour de la blockchain

Plus d'une centaine d'étudiants se réuniront du 31 mars au 2 avril à Paris pour produire des produits Web3 en l'espace de 48 heures, avec l'équivalent de 50 000 dollars de prix à la clef.

Déjà à l'initiative du concours Finance & Innovation for good, le cabinet de conseil Sia Partners continue de mobiliser le monde étudiant autour de l'entrepreneuriat avec une première édition d'un hackaton dédié à la blockchain et au Web3, le H-W3B, en partenariat avec la fondation Tezos et la filiale Web3 du groupe EDF, Exaion.

Organisé autour de quatre thématiques (sport, gaming, art et culture, finance et droit), ce concours donne pour objectif aux étudiants de proposer un produit minimum viable en l'espace de 48 heures. Face à eux, une assemblée de dix experts décidera à l'issue d'une présentation orale des meilleurs projets.

"C'est un nouveau concours, et pas seulement une extension Finance & Innovation for good", nous explique Maxime Gonnet, consultant chez Sia Partners. "Nous nous sommes rendus compte que la plupart des initiatives de ce genre dans le Web3 s'adressaient à des profils seniors mais très peu pour les étudiants. L'ambition est de les acculturer au monde du Web3 puisque ce seront les acteurs de demain."

D'après le cabinet, les étudiants inscrits au concours proviennent de tous les milieux : "Nous aurons des profils d'ingénieurs, d'écoles de commerce mais aussi des étudiants en lettres et arts", souligne Maxime Gonnet. Organisé dans les locaux de Sia Partners à Paris et sous le pavillon de Tezos, les étudiants devront logiquement proposer et développer leur projet sur la blockchain créée par Kathleen et Arthur Breitmann.

Dans un contexte où l'écosystème blockchain désespère de trouver sa main d'œuvre, l'événement a aussi reçu le soutien de nombreuses entreprises du secteur, comme Ledger, PyratzLabs ou B4BLabs.