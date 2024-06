Voitures-radars : cet indice permet de les repérer en un coup d'œil

Les voitures-radars sont de plus en plus nombreuses sur les routes en France, et il existe plusieurs signes distinctifs pour les identifier lorsqu'on les croise.

Les "voitures radars mobiles", également appelées véhicules de surveillance radar, occupent une place grandissante sur le réseau routier français. Au cours des dernières années, le gouvernement a pris la décision d'intensifier leur présence afin de mieux détecter les conducteurs en excès de vitesse.

Alors que ces véhicules étaient autrefois aisément reconnaissables en raison de leurs teintes éclatantes, ils se fondent aujourd'hui plus discrètement dans le flot de la circulation. Cependant, quelques signes distinctifs permettent encore de les repérer. Premièrement, les modèles employés sont généralement des voitures ordinaires comme la Peugeot 308, la Dacia Sandero ou la Renault Mégane. En outre, leurs plaques d'immatriculation ont un format particulier, bien que celui-ci change fréquemment. Il existe d'ailleurs plusieurs sites Web qui recensent les différentes plaques répertoriées.

Toutefois, l'indice le plus révélateur se situe au niveau de la vitre arrière de ces véhicules. En effet, les voitures radars sont munies d'un système infrarouge qui illumine les panneaux de signalisation lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes. De jour, ce dispositif apparaît sous la forme d'un rectangle noir avec des bords gris, placé en haut et au centre de la vitre arrière. De nuit, de minuscules LED rouges s'activent, rendant ainsi le véhicule aisément identifiable, y compris de loin.

Un autre élément significatif est que lorsque les LED sont allumées dans l'obscurité, cela indique que le véhicule est en mission et peut donc verbaliser les infractions à tout instant. En revanche, si le dispositif est éteint, la voiture n'est en principe pas en service. Ces nouvelles voitures radars, gérées par des sociétés privées, sont particulièrement redoutables. Elles sont capables de repérer les excès de vitesse dans les deux sens de circulation, que ce soit le jour ou la nuit, en se mêlant au trafic pour prendre les automobilistes par surprise. Leur nombre augmente constamment, avec un objectif de 450 véhicules déployés sur l'ensemble du territoire national.

Outre les radars fixes et mobiles, les pouvoirs publics s'appuient également sur d'autres technologies pour surveiller la vitesse des usagers de la route. C'est le cas notamment des radars embarqués, aussi dénommés "radars mobiles nouvelle génération". Ces appareils sont montés dans des véhicules banalisés pilotés par des gendarmes ou des policiers, ce qui leur permet de contrôler la vitesse des automobilistes sur des distances pouvant atteindre plusieurs kilomètres.

Ces radars embarqués sont extrêmement discrets et efficaces pour détecter les excès de vitesse, en particulier sur les portions de route peu équipées en radars fixes, ainsi que sur les itinéraires bis utilisés par les conducteurs pour contourner les contrôles. Bien que leur déploiement soit encore restreint actuellement, il devrait s'intensifier dans un futur proche, fournissant ainsi aux forces de l'ordre un moyen supplémentaire de faire respecter les limitations de vitesse et d'améliorer la sécurité routière.