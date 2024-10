Pour éviter une amende de 50 euros en prenant le train il faut connaître cette nouvelle règle

La SNCF serre la vis sur les bagages volumineux dans ses trains. Depuis le 15 septembre, les voyageurs doivent respecter de nouvelles règles strictes ou s'exposer à des amendes.

Le train demeure l'un des moyens de transport préférés des Français, et son attrait ne cesse de croître. Chaque année, de plus en plus de voyageurs optent pour le rail, que ce soit pour leurs déplacements professionnels ou leurs vacances en famille. Cette tendance à la hausse s'accompagne naturellement d'une augmentation du volume des bagages transportés, les familles en particulier ayant tendance à voyager avec des valises toujours plus imposantes.

Face à cette évolution, la SNCF a décidé de siffler la fin de la récréation. L'entreprise ferroviaire souhaite limiter ce phénomène qui commence à poser des problèmes pratiques et de sécurité dans ses trains. C'est dans ce contexte que de nouvelles règles strictes concernant les bagages sont mises en place depuis le 15 septembre 2024.

Désormais, chaque voyageur des TGV inOui et des Intercités sera autorisé à emporter un nombre limité de bagages. Les passagers pourront transporter deux grands bagages étiquetés aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm, ce qui correspond à des valises, de gros sacs à dos, des sacs de randonnée ou des sacs de sport. En plus de cela, ils auront droit à un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm, comme un sac à dos, un cabas ou une sacoche d'ordinateur. Enfin, les bagages "spéciaux" tel qu'une poussette, une trottinette, des skis, un instrument de musique, une planche nautique ou un snowboard comptent comme des grands bagages.

La SNCF ne plaisante pas avec ces nouvelles règles. Les voyageurs qui ne les respecteront pas s'exposeront à des sanctions financières. Une amende de 50 euros sera appliquée par bagage non-conforme ou excédentaire. Si le bagage est jugé gênant ou dangereux, l'amende pourra s'élever à 150 euros. Ces amendes seront appliquées par les agents d'embarquement et les chefs de bord, qui seront chargés de contrôler les bagages des passagers.

La SNCF justifie cette décision par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le manque de place. La compagnie explique que "les espaces à bord restent les mêmes pour un nombre de passagers toujours plus important. Ensuite, il y a les difficultés de circulation dans les wagons, qui peuvent être encombrés par des bagages trop nombreux ou trop volumineux. Enfin, il y a les problèmes de sécurité, notamment les risques de chutes de valises.

Pour éviter tout désagrément lors de vos prochains voyages en train, il est conseillé de prendre certaines précautions. Tout d'abord, mesurez vos bagages avant de partir pour vous assurer qu'ils respectent les dimensions maximales autorisées. N'oubliez pas d'étiqueter tous vos bagages, c'est obligatoire et cela permet d'éviter les pertes et les confusions. Dans la mesure du possible, essayez de voyager léger en vous limitant à l'essentiel pour ne pas dépasser le nombre de bagages autorisés.