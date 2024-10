Cette mauvaise habitude au volant pourrait faire perdre le permis à 1 million de Français

Sur la route, c'est une erreur qui s'observe au quotidien, une infraction banale. Pourtant, elle est lourdement sanctionnée.

En 2018, le Code de la route a changé. Une infraction courante est devenue l'une des plus sévèrement punies : retrait de six points sur le permis de conduire, 135 euros d'amende. Cela peut même donner lieu à une suspension du permis pour une durée de trois ans. En clair, le million de Français à qui il reste six points sur leur permis pourraient le perdre à cause de cette seule infraction.

Il suffit de se promener dans une grande ville, pour observer cette mauvaise habitude tous les jours. De nombreux automobilistes ne s'arrêtent pas pour laisser passer les piétons, même lorsque ces derniers sont clairement engagés sur un passage protégé.

Pourtant, la règle est clairement inscrite dans le Code de la route : "Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne." Cette obligation, loin d'être une simple recommandation, est une règle fondamentale de la sécurité routière.

Il est important de noter que cette règle ne concerne pas uniquement les passages cloutés. Si un piéton s'engage sur la chaussée, à plus de 50 mètres du premier passage piéton, l'automobiliste est tenu de le laisser traverser.

Cette nuance est souvent méconnue des conducteurs, ce qui peut conduire à des situations de conflit ou de danger. Le piéton doit toutefois s'engager seulement si la visibilité le permet, s'il est bien visible et si la voiture a suffisamment le temps de freiner.

Maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat spécialisé en droit automobile, explique au Dauphiné Libéré que cette sanction peut être constatée par vidéo-verbalisation ou à la volée. "Le policier ne vous arrête pas sur le moment, mais vous recevez la contravention et perdez vos points."

Comment expliquer que cette règle soit si souvent bafouée, particulièrement dans les grandes villes ? Plusieurs facteurs peuvent être avancés. D'une part, le rythme effréné de la vie urbaine pousse parfois les conducteurs à vouloir gagner quelques secondes, au détriment de la sécurité et du respect des règles. D'autre part, certains aménagements urbains peuvent nuire à la visibilité ou à la compréhension des priorités. C'est par exemple le cas lorsque des feux de signalisation ne concernent que certains usagers, créant ainsi des situations de confusion.

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) travaille activement sur ces questions. Dans un récent rapport, l'organisme souligne l'importance de repenser l'aménagement de l'espace public pour le rendre plus sûr. Et la législation avance en ce sens. Ainsi, avant 2027, les mairies devront supprimer les places de stationnement situées à moins de cinq mètres en amont des passages piétons. L'objectif est d'améliorer la visibilité tant pour les piétons que pour les automobilistes, réduisant ainsi les risques d'accident.