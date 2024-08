La prime rentrée scolaire est versée plus tôt cette année dans certains départements

L'allocation de rentrée scolaire est un soutien financier crucial pour les familles modestes. Versée en août, elle sera distribuée plus tôt dans certains départements s'adapter au calendrier scolaire local.

La rentrée scolaire représente un budget conséquent pour de nombreux parents. Entre les fournitures, les cartables, la cantine et les diverses dépenses annexes, les finances familiales peuvent rapidement se retrouver sous pression. Heureusement, il existe une aide précieuse pour alléger ce fardeau financier : l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

Cette allocation, versée chaque année par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), est destinée aux familles ayant des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Plus précisément, pour la rentrée 2024, les enfants concernés doivent être nés entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018. Les plus jeunes déjà inscrits en CP sont également éligibles.

Cependant, l'ARS n'est pas accessible à tous. Elle est soumise à des conditions de ressources qui varient selon le nombre d'enfants à charge. Par exemple, pour un enfant, le plafond de revenus est fixé à 27 141 €, pour deux enfants à 33 404 €, et ainsi de suite. Ces plafonds sont basés sur les revenus de l'année 2022 pour la rentrée 2024.

L'ARS est un coup de pouce non négligeable pour les familles éligibles. Son montant, revalorisé de 4,6% en 2024, varie selon l'âge de l'enfant. Pour les 6-10 ans, il s'élève à 416,40 €, pour les 11-14 ans à 439,38 €, et pour les 15-18 ans à 454,60 €. À Mayotte, ces montants sont légèrement majorés.

Mais ce qui fait l'actualité cette année, c'est le calendrier de versement de l'allocation. Si la majorité des familles en métropole, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique recevront l'ARS le mardi 20 août 2024, certains bénéficiaires vont la percevoir plus tôt. En effet, à la Réunion et à Mayotte, le versement interviendra dès le mardi 6 août 2024.

Cette différence de traitement s'explique par le calendrier scolaire spécifique de ces départements d'outre-mer. La rentrée des classes y est fixée respectivement au 19 août pour la Réunion et au 26 août pour Mayotte, soit bien avant la date du 2 septembre prévue pour la métropole et les autres départements d'outre-mer.

Ce versement anticipé est une excellente nouvelle pour les familles concernées. Il leur permettra de disposer des fonds nécessaires suffisamment tôt pour préparer sereinement la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est une preuve de l'adaptabilité du système d'aide sociale français, qui prend en compte les spécificités locales pour mieux répondre aux besoins des familles.

Pour les bénéficiaires habituels de l'ARS, les démarches sont généralement simples. Si l'enfant a entre 6 et 15 ans, le versement est automatique. Pour les 16-18 ans, une attestation de scolarité ou d'apprentissage doit être fournie. Les nouveaux bénéficiaires, quant à eux, devront remplir un formulaire de demande auprès de la CAF ou de la MSA.