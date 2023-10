J'ai goûté les burgers de la contrefaçon russe de McDonald's et ils sont aussi bons

McDonald's a dû quitter la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Mais le pouvoir a décidé de le remplacer par une copie conforme troublante.

A cause de la guerre en Ukraine, le géant du fast-food américain McDonald's a quitté le territoire russe en mai 2022. Problème, l'enseigne était très populaire en Russie. Qu'à cela ne tienne, pour combler le vide, l'Etat russe a décidé d'agir en créant…. Son propre fast-food étatique : Vkousno i totchka. Cela signifie "Délicieux. Point" et ce nouveau nom orne désormais l'ensemble des 850 ex-restaurants de la firme aux arches d'or. La transition entre les deux marques s'est faite en à peine un mois. En mai, McDonald's quittait le pays et en juin, Vkousno i totchka avait pris sa place.

Bornes de commande d'un Vkousno i totchka. © Journal du Net

L'homme derrière ce rebranding est l'ex-franchisé McDonald's Sibérie, Alexander Govor. Avec l'aide du gouvernement russe, il a créé ce nouveau géant du fast-food. Sitôt entré dans un de ces restaurants, la ressemblance quasi parfaite avec un McDonald's saute aux yeux : on y retrouve les mêmes bornes de commande, un personnel vêtu d'un uniforme proche de celui des équipiers mcdo, un menu très similaire et surtout la même foule.

Une fois connectés sur la borne, on retrouve bien tous les sandwichs de la marque américaine, qui ont simplement changé de nom : le Big Mac est devenu le Big Hit, le Mc Chicken se nomme désormais le Gros burger au poulet et le Royal Deluxe s'est transformé en Grand Deluxe, etc. Le principe des burgers éphémères est aussi respecté, c'est le burger de Barcelone qui était récemment proposé aux clients. Et le Happy Meal est lui aussi présent mais sous le nom de Kidz Combo.

Une partie du menu, disponible chez Vkousno i totcka © JDN

Belle imitation, mais la qualité est-elle au rendez-vous ? Pour l'avoir essayé, nous pouvons vous dire que oui, le Big Hit est bien au niveau du Big Mac et le Grand Deluxe n'a rien à envier au Royal. Seul petit bémol, le coca made in Russie a un gout très proche du Pepsi, car la marque y est plus populaire que Coca-Cola.

Cette formule ayant fait ses preuves, l'Etat russe a décidé de la reproduire avec KFC, qui part progressivement du pays et est remplacé par Rostic's. Mais l'objectif de Moscou n'est pas que de pallier un manque : le pouvoir russe entend bien créer des concurrents. Vkousno i totchka est désormais présent en Biélorussie et au Kazakhstan et souhaite continuer son expansion.