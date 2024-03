Envie de prendre une bière pas chère ? Cette application permet de trouver le bar qu'il vous faut

Comme tous les produits de consommation, la bière a vu son prix augmenter ces dernières années, que ce soit en supermarché, mais aussi dans les bars.

Dans le frigo ou sur le comptoir, son prix ne cesse d'augmenter. Pourtant, la bière est devenue la boisson alcoolisée préférée des Français. En effet, d'après le baromètre Sowine/Dynata, elle est passée en 1er position devant le vin. Selon son édition de 2023, elle "fait naître un intérêt plus fort chez les hommes (57%) que chez les femmes (45%)". Elle est principalement consommée entre amis, avant de l'être en famille.

Pour s'en payer une aujourd'hui, cela coûte plus cher que l'année dernière. Car si les prix à la consommation ont augmenté globalement de 3,1% l'année dernière, d'après le dernier rapport de l'Insee, celui de la bière a progressé de 8,1%. Dans un bar, "il y a deux ans, quand on voulait une bière à 3 euros, on avait entre une cinquantaine et une centaine d'endroits à Paris. Aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup à ce prix-là. Désormais, je dirais que le prix minimum est de 4 ou 4,50 euros", rapporte Kevin Cafolla, président et associé de la société Mistergoodbeer. Une application très utile pour trouver un endroit où se retrouver avec des amis ou des collègues pour boire une bière pas chère.

Dessus, grâce à une carte très claire, des points d'intérêts indiquent les bars avec le prix de leur bière la moins chère. Au total, grâce à sa communauté, elle en référence 5 120 en France, dont plus de 3 000 à Paris et 1 000 dans les grandes villes comme à Lille, Lyon ou Marseille, mais aussi plus de 2 000 établissements à l'étranger. "On est le guide du routard de la pinte la moins chère", s'amuse Kevin Cafolla. Même s'il y en a dans de nombreuses villes en France, les adresses sont surtout concentrées à Paris et à Lyon "car c'est essentiellement dans ces villes que les problématiques de prix sont les plus importantes", analyse-t-il. "Les utilisateurs n'ajoutent pas tous les bars sur l'application, mais essentiellement ceux où les bières sont les moins chères". Ainsi, mis à jour par la communauté, "les prix affichés sont généralement corrects, il peut y avoir des décalages de prix de 50 centimes ou d'une demi-heure sur les happy hour dans certains bars", explique Kevin Cafolla.

Pour trouver un lieu, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l'application Mistergoodbeer et de se géolocaliser. Son gros avantage, en plus de sa gratuité, est de pouvoir filtrer avec une simple jauge les établissements affichés en fonction du prix maximum que l'utilisateur souhaite payer. Sans s'inscrire, il est possible de découvrir, en fonction des établissements, le prix de la bière la moins chère du quartier, les horaires de l'happy hour du bar, s'il a une terrasse, s'il organise des événements et s'il diffuse des rencontres sportives. Et pour les noctambules, Mistergoodbeer ajoute depuis quelques mois des événements comme des quiz, des karaokés ou des soirées que les bars organisent.