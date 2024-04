Ces célèbres vins français vont disparaître d'ici quelques années si rien n'est fait

Sans adaptation de la part des vignerons, des appellations françaises emblématiques pourraient disparaître d'ici quelques décennies.

Le changement climatique est une réalité qui affecte de nombreux secteurs, y compris la viticulture. Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature Reviews Earth & Environment met en lumière les conséquences potentiellement dévastatrices du réchauffement climatique sur plusieurs régions viticoles à travers le monde. Les chercheurs, dirigés par Cornelis van Leeuwen, ont examiné l'impact des variations de température, de précipitations, d'humidité, de radiation et de CO2 sur le rendement, la composition des raisins et la qualité du vin. Face à ces défis, les vignerons devront s'adapter en modifiant leur matériel végétal, leurs systèmes de formation et leur gestion du vignoble pour maintenir une production économiquement viable.

L'étude révèle que certaines régions viticoles traditionnelles, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce et dans le sud de la Californie, risquent de disparaître d'ici la fin du siècle en raison de sécheresses excessives et de vagues de chaleur plus fréquentes. Les chercheurs estiment que près de 90% de ces zones pourraient devenir inadaptées à la viticulture si aucune mesure d'adaptation n'est prise.

© terovesalainen - stock.adobe.com

En France, le sud du pays est particulièrement exposé au risque accru de sécheresse et à des conditions moins propices à la viticulture traditionnelle. Les régions de basse altitude, notamment en Languedoc-Roussillon et en Provence, pourraient être parmi les premières touchées. Des appellations emblématiques telles que l'AOC Languedoc, l'AOC Corbières, l'AOC Côtes de Provence et l'AOC Bandol sont potentiellement menacées, bien que l'étude ne cite pas explicitement ces appellations.

A contrario, l'étude indique que certaines régions, comme l'Etat de Washington, l'Oregon et la Tasmanie pourraient bénéficier de températures plus chaudes, améliorant ainsi leur convenance pour la viticulture. Le sud du Royaume-Uni pourrait même voir émerger de nouvelles régions viticoles grâce à des conditions climatiques devenant plus favorables.

Le Nord de la France pourrait lui aussi tirer parti de températures plus chaudes favorisant la maturation des raisins. Des régions comme la Champagne, la Bourgogne et la Loire pourraient voir leur potentiel viticole s'améliorer, offrant de nouvelles opportunités aux vignerons.

Cette étude met en évidence l'urgence d'agir face au changement climatique dans le secteur viticole. Les vignerons doivent dès maintenant anticiper les défis à venir et mettre en place des stratégies d'adaptation pour préserver la richesse et la diversité du patrimoine viticole français et mondial. Mais attention : l'expansion de la viticulture vers de nouvelles zones pourrait présenter des risques environnementaux, tels que la perte d'habitats naturels et une consommation accrue de ressources en eau.