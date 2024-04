Voici les 6 départements où l'on fraude le plus sur les aides sociales

Six départements comptabilisent 54% des fraudes concernant les aides de la CAF.

Gabriel Attal a récemment salué des "résultats historiques", assurant que l'État n'a "jamais autant traqué la fraude". Les mises en recouvrement pour fraude fiscale ont atteint le montant record de 15,2 milliards d'euros en 2023. La fraude aux cotisations sociales a aussi fortement augmenté, avec 1,2 milliard d'euros recouvrés (+50% sur un an).

Pourtant, ces chiffres en hausse cachent une réalité moins reluisante : seule une petite partie de la fraude est réellement détectée par les autorités. Concernant la fraude aux prestations sociales, souvent pointée du doigt dans le débat public, elle est estimée à un peu plus de 2 milliards d'euros par an, dont environ la moitié a été détectée en 2019 selon la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude sociale présentée au Sénat en 2020. Ce sont surtout le RSA et la prime d'activité qui sont concernés, avec des omissions fréquentes de certaines informations par les allocataires (revenus, situation familiale, etc).

Sur le plan géographique, des disparités importantes apparaissent. Le rapport de la commission d'enquête montre que la fraude à l'assurance maladie est fortement concentrée dans certaines régions. L'Île-de-France arrive en tête avec près de 48 millions d'euros de préjudice détecté en 2019, loin devant Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse (27 millions), Auvergne-Rhône-Alpes (23 millions) et les Hauts-de-France (21 millions). À elles seules, ces quatre régions concentrent plus de 60% de la fraude détectée. A noter que cette fraude serait, selon la Cour des Comptes, à 80% le fait de professionnels. Il peut par exemple s'agir de médecins qui déclarent des soins qu'ils n'ont pas réalisés.

Concernant la fraude aux prestations familiales (CAF) est elle aussi très localisée. Six départements ont enregistré chacun plus de 10 millions de fraude en 2019, concentrant à eux seuls 54% des montants : il s'agit du Nord, Pas-de-Calais, Paris, Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, Hérault. Cette fois-ci, les bénéficiaires sont impliqués. Ils peuvent faire de fausses déclarations concernant leur situation familiale ou géographique pour obtenir des aides plus avantageuses. Par exemple en ne déclarant pas un concubinage pour percevoir plus d'aides en étant reconnus comme célibataires ou en déclarant vivre en France alors qu'ils vivent à l'étranger.

Au final, si les montants de la fraude sociale détectée sont en augmentation, notamment grâce au renforcement des contrôles ces dernières années, une large part est encore susceptible de passer sous les radars. Par ailleurs, la fraude fiscale serait bien plus élevée. En s'appuyant notamment sur des données de la Cour des Comptes, Statista dévoile un montant de la fraude fiscale estimé entre 80 et 100 milliards. C'est 10 fois plus que la fraude aux cotisations sociales évaluée entre 7 et 8 milliards d'euros, et 50 fois plus que la fraude aux prestations sociales de la CAF estimée à 2 milliards d'euros.