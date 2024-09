Ce document obligatoire permet de choisir la meilleure maison de retraite pour ses proches

Emplacement, prix, services proposés... tous ces critères entrent en compte dans le choix d'une maison de retraite mais un document qu'on connaît peu aide à saisir l'atmosphère du lieu.

La majorité des seniors préféreraient rester chez eux plutôt que de partir vivre en maison de retraite. Malheureusement, le manque d'autonomie qui s'accroit avec l'âge ne leur laisse pas forcément d'autre choix. Le moins que l'on puisse faire est alors de sélectionner un établissement où le futur résident se sentira bien.

Le problème c'est que trouver la bonne maison de retraite n'est pas toujours facile. Au delà de l'emplacement (Permet-il aux proches de venir facilement ? L'environnement immédiat est-il agréable et sûr ?), il faut tenir compte de nombreux critères : le niveau de médicalisation doit être adapté à l'état de santé du senior et les tarifs sont souvent déterminants pour le senior ou ses proches. Ils doivent respecter leur budget une fois que toutes les options nécessaires ont été ajoutées, comme le téléphone ou la blanchisserie.

S'entretenir avec la direction et avec plusieurs membres du personnel (médecin, aides-soignants…), s'informer sur le nombre de soignants par rapport aux résidents, consulter le planning des activités et visiter les lieux à des horaires différents fournit déjà de précieuses indications quant aux conditions de vie sur place. Néanmoins, un document que peu de personnes connaissent en dit long sur l'atmosphère des lieux...

Ce document, c'est le rapport du CVS ou du Conseil de la Vie Sociale. Cette instance obligatoire dans les établissements destinés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap se réunit au minimum trois fois par an. Elle se compose de membres issus de la direction de l'organisme gestionnaire, du personnel soignant mais aussi de représentants des personnes accompagnées et accueillies par l'établissement, c'est-à-dire les résidents et leurs proches.

Les thèmes abordés lors de ces conseils peuvent concerner les animations socio-culturelles, l'entretien des locaux, la nature et le prix des services proposés, les projets de travaux, l'achat d'équipements, les programmes de vaccination… Un très large éventail de sujets qui permet de mieux comprendre le fonctionnement et les priorités de l'établissement.

Ce rapport peut être affiché dans les parties communes de la maison de retraite, envoyés par mail aux personnes intéressées ou encore mis en ligne sur le site de l'établissement. Le règlement intérieur précise parfois les modalités d'accès aux comptes-rendus du CVS.

Par ailleurs, si la loi ne stipule pas d'obligation formelle de communiquer ce document à toute personne qui le demande, l'esprit dans lequel le CVS a été créé est celui de la transparence avec une volonté de mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées. Une maison de retraite soucieuse de son image et du bien-être de ses résidents ne devrait donc voir aucun inconvénient à partager le rapport du CVS aux personnes intéressées.