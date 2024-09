Bientôt la fin des pains au chocolat dans les boulangeries ? Les professionnels sont inquiets

A cause d'une pénurie de matière première, les boulangeries pourraient ne plus avoir de pains au chocolat. Les prix risquent de monter.

Chocolatine ou pain au chocolat ? Le débat n'aura peut-être bientôt plus d'importance. En effet, les petits-déjeuners des Français pourraient devenir moins copieux dans les semaines à venir. En cause : les pains au chocolat risquent de manquer à l'appel. De quoi décevoir les amateurs de viennoiseries.

Depuis plusieurs semaines, les professionnels de la boulangerie-pâtisserie s'inquiètent en effet d'une possible pénurie de pain au chocolat. Si leurs craintes se confirment, les pains au chocolat seront moins nombreux et mécaniquement leur prix augmentera. En cause, les mauvaises récoltes de l'année dernière dans les principaux pays producteurs de cacao, comme la Côte-d'Ivoire et le Ghana.

Conséquence : le prix du cacao a connu un pic historique à l'été 2024, atteignant 12 000 dollars la tonne, soit une augmentation de 180% depuis le mois de janvier. Cette hausse des prix a des répercussions immédiates sur l'approvisionnement en "bâtons lunes", ingrédients essentiels à la confection des pains au chocolat. "Sur une commande habituelle de 10 boîtes de bâtons lunes, on nous en livre seulement 5", explique Franck Thomasse, président de la Fédération régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Ile-de-France.

"On n'a jamais connu ça auparavant, ce genre de manque de chocolat", déplore de son côté Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Plus largement, ce sont toutes les viennoiseries au chocolat qui sont concernées par cette crise.

Dans un reportage diffusé sur TF1, un boulanger d'Ajaccio témoigne : "On travaille essentiellement avec trois ou quatre fournisseurs. Il n'y en a plus qu'un qui a des bâtons lunes disponibles. Mais à quel prix ! Ils ont triplé en quelques années. Si ça continue, on risque de devoir vendre des pains au chocolat surgelés".

Cependant, Franck Thomasse se montre rassurant pour l'avenir. Selon lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. "Le pain au chocolat restera abordable, même si son prix augmente d'environ 5 centimes", indique le président de la Fédération régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Île-de-France.

Du côté des marchés, une réduction du prix du cacao commence à s'amorcer. Cette tendance à la baisse des prix s'explique par l'amélioration des conditions météorologiques dans les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest, laissant présager une récolte nettement meilleure pour l'année 2025. Le marché devrait ainsi pouvoir répondre suffisamment à la demande, sans pour autant écarter la possibilité d'une fluctuation des prix.

Malgré les inquiétudes actuelles, les consommateurs peuvent donc se rassurer : la pénurie de chocolat n'est pas pour tout de suite, même si le prix des viennoiseries risque de monter.