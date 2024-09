Cette attitude sur les réseaux sociaux attire les cambrioleurs et ce n'est pas parler de ses vacances

Les réseaux sociaux peuvent devenir des outils redoutables pour les cambrioleurs. Découvrez comment une habitude anodine peut transformer votre profil en cible potentielle.

Et si chaque photo, chaque statut, chaque story que l'on publie en ligne était scruté non pas par des amis, mais par des personnes malveillantes. C'est malheureusement un risque auquel nous sommes tous confrontés, et ce, sans même nous en rendre compte. Les réseaux sociaux, ces fenêtres ouvertes sur nos vies privées, peuvent devenir de véritables mines d'or pour les cambrioleurs en quête d'informations.

Bien sûr, nous avons tous entendu parler des risques liés au partage d'informations sur nos absences. Annoncer son départ en vacances sur Facebook ou Instagram équivaut presque à laisser un post-it sur sa porte d'entrée indiquant "Maison vide, servez-vous !". Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg.

Ce que de nombreuses personnes semblent ignorer, c'est que même lorsque nous sommes chez nous, nos publications peuvent nous mettre en danger. En effet, une attitude à laquelle on ne pense même pas peut considérablement augmenter le risque de cambriolage...

Cette attitude c'est l'exposition de nos objets de valeur sur les réseaux sociaux. Qui n'a jamais partagé des photos de ses nouveaux achats en ligne ? Un sac à main offert pour un anniversaire, une montre de luxe dont on rêvait depuis des années, ou encore un ordinateur dernier cri. Chacune de ces publications est comme une invitation lancée aux cambrioleurs, leur indiquant précisément ce qu'ils peuvent espérer trouver à notre domicile.

Les influenceurs qui font volontairement la promotion de cadeaux parfois onéreux sont particulièrement exposés à l'effraction de leur domicile (ou au vol dans leur boîte aux lettres), mais même sans vouloir faire des envieux, on peut se mettre en danger. De simples scènes du quotidien peuvent laisser voir les bijoux que l'on porte, une œuvre d'art accrochée au mur, des enceintes haut de gamme ou encore du mobilier qui révèle un certain niveau de vie.

Mais alors, comment se protéger ? Tout d'abord, il est crucial de bien paramétrer la confidentialité de ses comptes sur les réseaux sociaux. Il faut s'assurer que ses publications ne sont visibles que par ses amis et non par le grand public. Les "amis d'amis" doivent inspirer de la méfiance si on ne les connaît pas personnellement. Ensuite, mieux vaut réfléchir avant de publier. Il faut se demander si l'objet que l'on est prêt à montrer pourrait attirer l'attention d'un cambrioleur. Si c'est le cas, le mieux est de s'abstenir. Il est également recommandé d'éviter de géolocaliser ses publications, que l'on soit absent du domicile ou présent (car il devient facile de le retrouver).

Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus important : il faut à tout prix essayer de ne pas montrer l'intérieur de sa maison en détail. Cela facilite la tâche des cambrioleurs en montrant les accès possibles (portes, fenêtres...) et la disposition des pièces.