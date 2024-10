Des véhicules vont bientôt être interdits à Paris et à Lyon, qui est concerné ?

Les zones à faibles émissions (ZFE) poursuivent leur déploiement en France. À partir du 1er janvier 2025, de nouveaux véhicules seront interdits de circulation à Paris et à Lyon.

La qualité de l'air en ville est devenue un enjeu majeur de santé publique. Face à cette préoccupation grandissante, les autorités françaises ont mis en place des mesures visant à réduire la pollution atmosphérique. Les ZFE, instaurées par la loi Climat et Résilience de 2021, sont des périmètres urbains au sein desquels la circulation des véhicules les plus polluants est progressivement restreinte. Ce dispositif s'appuie sur le système de vignettes Crit'Air, qui permet la classification des véhicules.

Après les véhicules classés Crit'Air 4 et 5, c'est maintenant au tour des véhicules Crit'Air 3 de subir des restrictions. Cependant, il est important de noter que toutes les agglomérations françaises ne sont pas concernées de la même manière par cette nouvelle mesure.

Des villes comme Marseille, Rouen et Strasbourg, qui ne dépassent plus régulièrement les seuils réglementaires de qualité de l'air, ont vu leurs obligations allégées. Ces villes ainsi que 37 autres sont désormais classées en "territoires de vigilance", ce qui signifie qu'elles doivent rester attentives à l'évolution de leur qualité de l'air, sans pour autant être soumises aux mêmes contraintes que les "territoires ZFE effectifs".

En revanche, deux grandes métropoles françaises restent soumises aux obligations les plus strictes en matière de ZFE : Paris et Lyon, classées en "territoires ZFE effectifs". Les véhicules Crit'Air 3 qui correspondent aux voitures diesel de plus de 14 ans et aux voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 subiront donc des restrictions importantes très prochainement.

A compter du 1er janvier 2025, dans le Grand Paris, les voitures, deux-roues et utilitaires légers ne pourront certainement plus circuler dans la zone délimitée par l'autoroute A86 du lundi au vendredi entre 8h et 20h comme c'est le cas actuellement pour les véhicules classés Crit'Air 4 et 5. Pour les bus, cars et poids lourds, l'interdiction devrait se prolonger le week-end. A Lyon, l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 sera totale et s'étendra aux communes de Caluire-et-Cuire, et certaines parties de Villeurbanne, Bron et Vénissieux.

Cependant, si l'interdiction est censée entrer en vigueur au 1er janvier 2025, la mise en place effective des contrôles semble encore incertaine. Les systèmes de contrôle automatisé, basés sur la capture vidéo des plaques d'immatriculation, ne devraient pas être opérationnels avant 2026. Sans contrôles automatisés, l'application de l'interdiction risque d'être limitée à des contrôles par les agents de police.

Ce décalage entre l'entrée en vigueur théorique de l'interdiction et la mise en place des moyens de contrôle efficaces pourrait donc offrir un répit temporaire aux propriétaires de véhicules Crit'Air 3 mais cette situation n'est que transitoire. À terme, les contrôles deviendront plus systématiques et les contrevenants s'exposeront à une amende de 68 euros pour les véhicules légers et de 135 euros pour les poids lourds.