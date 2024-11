Cette application vous prévient quand une aurore boréale va avoir lieu en France

Voir des aurores boréales en France, c'est possible à condition de savoir quand et comment s'y prendre. Une application et un site ont justement été créés pour vous simplifier la tâche.

1h17 du matin, ils étaient nombreux à ne pas dormir en cette soirée d'octobre. Alertés par la presse et par certains sites spécialisés, des passionnés avaient la tête rivée vers les étoiles. Pendant de longues minutes, ils ont observé une tempête solaire d'une puissance extraordinaire.

Le ciel s'est teint de rose, de rouge, de vert et de bleu. Au-dessus de leur tête, d'immenses aurores boréales. Ils ne sont pas en Laponie ou en Islande où ce phénomène s'observe régulièrement mais bien dans leur jardin des Deux-Sèvres, au bord d'une plage bretonne ou dans la banlieue de Lille.

Ce spectacle fascinant pourrait être amené à se répéter dans les mois, semaines ou jours à venir. Le Soleil, responsable de ces aurores boréales, est à son pic d'activité en ce moment. Mais pour se tenir au courant de leurs arrivées, il ne faut se fier qu'à la presse. "Les médias aiment parler de ce phénomène mais ont souvent un jour de retard", estime Sander Vancanneyt, analyste d'aurore polaire pour le site spécialisé SpaceWeatherLive.

Être prévenu de l'apparition d'une aurore boréale est une tâche complexe pour une personne non initiée, mais une application va vous faciliter la tâche : My Aurora Forecast. Elle permet de surveiller jusqu'à vingt jours à l'avance la probabilité qu'une aurore boréale apparaisse dans le ciel français. Mais pour cela, il faut comprendre une petite mesure : l'indice Kp.

Cet indice montre le magnétisme terrestre, plus il est haut, plus il est probable de voir des aurores boréales. L'indice Kp se présente sur une échelle de 0 à 9. Lorsqu'il est à 7, on peut commencer à voir des aurores boréales dans le nord de la France, à 9, son niveau maximum, on peut en voir dans le Sud. C'est ce qu'il s'est passé durant cette soirée d'octobre.

Grâce à l'application on peut par exemple voir qu'il risque de ne pas y avoir d'aurore boréale dans les prochaines semaines. Mais Sander Vancanneyt prévient : "Le problème est que plus on s'éloigne dans le temps, moins la prédiction est fiable. C'est surtout dans les dernières heures que l'on va connaître la véritable puissance d'une aurore boréale."

Pour éviter de rester à scruter l'indice Kp pendant des jours entiers, le mieux est donc d'activer les notifications de l'application My Aurora Forecast. En effet, elle permet d'alerter l'arrivée d'une aurore boréale au-dessus de la France.

Attention toutefois à ne pas être trop déçu lors de la prochaine apparition d'aurore boréale. D'autres facteurs peuvent altérer la beauté de ce spectacle, comme la pollution lumineuse, la luminosité de la Lune ou les nuages dans le ciel.

Sur les réseaux sociaux il n'est pas rare de voir de magnifiques aurores boréales. C'est que les appareils photos capturent bien mieux ce phénomène que l'œil humain. "Pour en voir à l'œil nu en France, il faut que l'indice Kp soit de 8 ou 9", ce qui n'arrive pas souvent, prévient Sander Vancanneyt.

Pour entrer plus en profondeur dans le sujet, il est possible aussi d'utiliser l'outil de surveillance d'aurore boréale de SpaceWeatherLive. Cet outil très développé permet de suivre l'activité solaire et prédire les aurores boréales à condition de savoir lire les différentes données (notamment le magnétomètre et la puissance hémisphérique). Des tutoriels sont présents pour expliquer simplement ces mesures complexes. "Nous essayons d'être le plus clair possible pour s'adresser au plus grand nombre", conclut Sander Vancanneyt.